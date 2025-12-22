Attentato in un ristorante 

Giallo sull’incendio che ieri ha colpito l’esterno del locale “Hook” in piazzale Segni. Poco prima delle 4 del mattino un uomo, celato da un cappuccio, si è avvicinato al ristorante e ha cosparso di benzina l’ingresso dell’attività. Poi ha dato fuoco al carburante dileguandosi subito di corsa verso via Chironi. Un attentato portato a termine in una trentina di secondi e immortalato dalla telecamera puntata sull’esercizio colpito e su quello affianco. Prova inequivocabile del gesto doloso e del bersaglio scelto a cui si è lanciato un messaggio violento e di cui non si conoscono le ragioni. Al momento sono solo tangibili i danni riportati dalla struttura, che ha visto bruciare la tenda, dei vetri e l’arco di legno che incorniciava l’apertura. Oltre alla scritta, Hook appunto, riferimento al celebre personaggio di Capitan Uncino nella storia di Peter Pan.

Premeditazione

Ma le conseguenze del rogo avrebbero potuto essere ben più gravi, se le fiamme non fossero state subito domate dai vigili del fuoco evitando che si propagassero anche all’interno. Con esiti disastrosi non solo sugli spazi ma anche sui dipendenti. «Oggi hanno rischiato di perdere il posto di lavoro 14 persone. Prima di Natale», commenta infatti sui social il proprietario, Fabrizio Cuccu. L’imprenditore, che ha rilevato da pochi mesi il locale risollevandone le sorti, sostiene di non avere mai ricevuto minacce e si è dedicato, con i collaboratori, a rimettere in piedi il più presto possibile l’attività. Con l’incertezza però inevitabile sul futuro perché l’azione era premeditata e non certo catalogabile come vandalismo occasionale. Per la Polizia di Stato e la squadra mobile, diretta da Michele Mecca, sono aperte tutte le ipotesi investigative, che potranno contare anche sul supporto dei diversi occhi elettronici distribuiti nelle vicinanze per individuare il piromane. E a parte la ferita inferta al ristorante e al suo personale, l’episodio ha avuto luogo a pochi metri dove Max Pezzali si esibirà a Capodanno. Una performance che porterà in piazzale Segni migliaia di spettatori che certo approfitteranno della serata per cercare un luogo dove rifocillarsi tra chioschi degli ambulanti, i ristoranti vicini e un bar. Quali che siano i motivi dell’incendio, le fiamme hanno rischiato di togliere dalla scena un locale che di certo, tra 9 giorni, lavorerà parecchio.

