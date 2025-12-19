Assunzioni, contestati i criteri di Forestas 

A Orgosolo nuova polemica politica. Al centro del dibattito questa volta c’è l’atto di indirizzo di Forestas sulle assunzioni che non convince esponenti della maggioranza consiliare e anche dell’opposizione.

Secondo i consiglieri Gian Nicola Taras, Giuseppe Rendini, Gian Battista Manca e l’assessora Claudia Manca «si adottano nuovi parametri fondati su densità operative, fasce di fabbisogno e valutazioni discrezionali dei singoli presidi. Un’impostazione che rischia di non rispettare il principio di continuità amministrativa ed entrare in contrasto con la normativa regionale che disciplina il reclutamento del personale forestale».

Da qui l’appello alla sinergia fra Comuni per contrastare la misura e «salvaguardare la tutela del lavoro e il rispetto ambientale».

Critica con Forestas anche la minoranza che con Dionigi Deledda, Nicola Garippa, Pasquale Lovicu e Antonio Pasquale Devaddis annuncia: «Stiamo provvedendo a richiedere le reiterazione del prossimo Consiglio comunale. È importante che l’amministratore di Forestas, Salvatore Piras, il direttore Antonio Casula e i vertici nuoresi vengano nel nostro paese per chiarire sui criteri che rischiano di bloccare le nuove assunzioni».

