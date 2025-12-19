VaiOnline
Orgosolo.
20 dicembre 2025 alle 00:26

Assunzioni, contestati i criteri di Forestas 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Orgosolo nuova polemica politica. Al centro del dibattito questa volta c’è l’atto di indirizzo di Forestas sulle assunzioni che non convince esponenti della maggioranza consiliare e anche dell’opposizione.

Secondo i consiglieri Gian Nicola Taras, Giuseppe Rendini, Gian Battista Manca e l’assessora Claudia Manca «si adottano nuovi parametri fondati su densità operative, fasce di fabbisogno e valutazioni discrezionali dei singoli presidi. Un’impostazione che rischia di non rispettare il principio di continuità amministrativa ed entrare in contrasto con la normativa regionale che disciplina il reclutamento del personale forestale».

Da qui l’appello alla sinergia fra Comuni per contrastare la misura e «salvaguardare la tutela del lavoro e il rispetto ambientale».

Critica con Forestas anche la minoranza che con Dionigi Deledda, Nicola Garippa, Pasquale Lovicu e Antonio Pasquale Devaddis annuncia: «Stiamo provvedendo a richiedere le reiterazione del prossimo Consiglio comunale. È importante che l’amministratore di Forestas, Salvatore Piras, il direttore Antonio Casula e i vertici nuoresi vengano nel nostro paese per chiarire sui criteri che rischiano di bloccare le nuove assunzioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme carceri

Uta contro l’arrivo dei mafiosi «Il nostro è un paese-paradiso»

Duemila nuovi residenti dal 2005 e una crescita costante Le voci della comunità: a rischio la nostra vita tranquilla 
Piera Serusi
Allarme carceri

Badu ’e Carros svuotato Gli altri istituti esplodono

Entro oggi via tutti i reclusi dal penitenziario nuorese  Ma FdI difende il piano: «Non creiamo paure infondate» 
Fabio Ledda
Allarme carceri

Da Cutolo a Turatello, i boss che segnarono la città

Dalla rivolta a Badu ‘e Carros all’uccisione di “Faccia d’angelo”. Il monito dei magistrati di allora 
Giuseppe Deiana
Dopo la sentenza della Consulta la protesta approda sui social

Flop delle Aree idonee, nuova mobilitazione: «Resta solo la Pratobello»

Sit-in sotto il Consiglio regionale organizzato dal movimento “Surra” 
Alessandra Ragas
I sintomi sono i soliti: mal di gola, raffreddore, febbre alta, brividi, dolori muscolari e problemi gastrointestinali

Sardegna a lettocon l’influenza: record di contagi

Prima fra le regioni italiane, picco atteso per la fine dell’anno 
Sara Marci
Strade

«Barriere fragili, così si rischia la vita»

Volo di sei metri al Rally Città di Cagliari: «Con un’auto normale sarei morto» 
Andrea Busia
La storia

«Un Natale speciale per ringraziare la mia comunità»

L’emozione di Guido Nossardi: «Così ricordo mia madre e mia sorella» 
Francesco Pintore
La manovra

Pensioni, la maggioranza va in tilt

Meloni convoca d’urgenza un vertice a Palazzo Chigi: «Basta giochini» 