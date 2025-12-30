Associazioni culturali: finanziamenti del Comune  

Un contributo di 4500 euro l’anno alle associazioni che operano nel settore della cultura e dell’informazione “per sostenerle e supportarle”. Le risorse, messe a disposizione dal Comune, saranno distribuite in base ai punteggi attribuiti alle stesse associazioni secondo i criteri previsti: anzianità sul territorio, ampiezza dell’area di intervento, numero dei soci, eventuale organizzazione di corsi riconosciuti, attività gratuite certificate, uso di spazi propri. E ancora iniziative di comunicazione sociale e grado di coinvolgimento della cittadinanza oggettivamente dimostrabili per ogni singolo evento.

«Il lavoro svolto dalle associazioni – ha sottolineato l’assessore Matteo Plaisant – è fondamentale per la comunità». Di grande rilievo, negli ultimi anni, l’evento internazionale “InVaso” organizzato da La Forgia: una rassegna teatrale lunga una settimana (si svolge ai primi di settembre fra strade, scuole e piazze).

Le domande per ottenere i contributi dovranno essere corredate, fra l’altro, dalle relazioni annuali, dai bilanci e dai programmi delle attività svolte negli ultimi due anni. Il sostegno, infatti, si riferisce agli ultimi due anni per un totale di 9mila euro. (g. a.)

