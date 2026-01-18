Assistenza a cani e gatti abbandonati 

Al via la procedura d’iscrizione da parte del Comune di Sestu per gli interessati a fornire un “servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani e dei gatti abbandonati o randagi rinvenuti nel territorio del comune di Sestu per il biennio 2026-2027”, con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio. Il Comune mette sul piatto 564 mila euro. Il criterio utilizzato, come riporta una delibera sull’albo pretorio comunale, sarà quello del minor prezzo. Ma non solo: sono previsti requisiti minimi per quanto riguarda le certificazioni con un Uni En Iso 14001:2015 per quanto riguarda i sistemi di gestione ambientale e Uni Iso 45001 per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. L’iscrizione va effettuata attraverso il portale Sardegna Cat. Un servizio importante, anche perché il problema ultimamente si è fatto sempre più pressante con numerosi avvistamenti e molti pericoli per gli animali o per gli automobilisti. I dettagli sul sito web del Comune. (g. l. p.)

