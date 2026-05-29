Assegnati i riconoscimenti ai musicisti in erba 

A Siurgus Donigala si è conclusa la 26ª edizione del concorso nazionale “Gavino Gabriel”, promosso e organizzato dall’associazione culturale “La Corale” in collaborazione con l’Istituto comprensivo Isili-Mandas e il sostegno di Comune e Regione. Numeri importanti: 1.126 ragazzi da tutta l’Isola si sono alternati in esibizioni musicali e corali.

Hanno conquistato il massimo riconoscimento Michela Perra (pianoforte, istituto Isili-Mandas); l’orchestra classe IA di pianoforte, percussioni, clarinetto e chitarra (stesso istituto); Carlo Pilloni (chitarra, “La Marmora” di Monserrato); il Coro dei giovani della Scuola civica di musica “Antonietta Chironi” di Nuoro; Emma Loddo (pianoforte, istituto Comprensivo di Assemini); Angela Platino (pianoforte, Scuola civica di musica di Sinnai); Loredana Mia Scano (voce e chitarra, Quartu); Matteo Mattana (organetto sardo, istituto “Ugo Foscolo” di Cagliari); l’orchestra “Medley Latino” dell’istituto comprensivo di Sestu; l’Ensemble percussioni dell’Istituto comprensivo di Oristano; Emanuele Tatti (pianoforte, stesso istituto) e l’Ensemble sestetto arpe dell’associazione “Arpeggiando” di Cagliari.

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