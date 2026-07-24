Asili paritari, c’è il via libera ai rimborsi  

Un salvagente che permette di dare respiro alle famiglie, garantendo ossigeno a strutture fondamentali per la comunità. Il Comune di Monserrato ha dato il via libera definitivo al nuovo piano di sostegno economico destinato alle scuole dell’infanzia paritarie e non statali del territorio, approvando l’avviso pubblico e la relativa modulistica per l’anno scolastico 2026/2027.

L’obiettivo è chiaro: alleggerire l’impatto economico sui bilanci familiari e garantire la qualità dei servizi educativi. I fondi rimborseranno le spese vive sostenute dagli asili: dai costi della mensa (acquisto pasti e stipendi del personale addetto) alle utenze di luce, acqua, gas e telefono, fino all’acquisto di giochi e materiale didattico. I contributi verranno distribuiti alle strutture in base al numero dei bambini iscritti. I bandi e la modulistica per presentare le istanze sono scaricabili dal sito web del Comune.

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