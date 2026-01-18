VaiOnline
A Telti.
18 gennaio 2026 alle 01:08

Arzachena, che rimonta 

Sotto per due volte batte il Thiesi segnando nel recupero 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Arzachena 3

Thiesi 2

Arzachena (3-5-2) : Copetti; Cannone (33’ st Greggio), Loddo, Zelayeta; Saggia, Fernandez, Olivera, Goy, Bonivardi; Donati (31’ st Pereira), Babou. In panchina Russu, Bonacquisti, Columbano, Biccu, A. Bonora, S. Bonora, Porcu. Allenatore Ottaviani.

Thiesi (4-2-3-1) : Olianas; A. Piga, Canu, Colombo, Arras; Caria, Budroni; Alonso (37’ st Solinas), Figueiras (39’ st Mandras), F. Trogu; Foddai (41’ st Moroni). In panchina Mannu, Sanna, M. Trogu, M. Piga, Sotgiu, Piredda, Soggiu. Allenatore Rassu.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : pt 24’ Foddai, 38’ Bonivardi; st 15’ Foddai, 27’ Zelayeta, 47’ Bonivardi (r).

Note : ammoniti Pereira (A), Colombo, Budroni (T). Spettatori circa 400.

Telti. Col Thiesi l’Arzachena la spunta dagli 11 metri. Determinante, nel 3-2 con cui gli smeraldini vincono l’anticipo della 2ª giornata di ritorno del campionato di Promozione girone B, il rigore trasformato da Bonivardi al 92’.

Ospite dello stadio Santa Vittoria di Telti per l’indisponibilità del Biagio Pirina, la squadra di Ottaviani viene trafitta al 24’ da Foddai ma prima dell’intervallo pareggia con Bonivardi. Al quarto d’ora della ripresa i ragazzi di Rassu si riportano avanti con Foddai ma una decina di minuti dopo Zelayeta ripristina l’equilibrio. La sfida si avvia verso un salomonico pareggio finché nel recupero il fallo di un giocatore del Thiesi non spedisce Bonivardi sul dischetto: il numero 11 dell’Arzachena, ora sesta con 30 punti, non sbaglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il trionfo.

Cagliari, è una gioia infinita

Battuta la Juventus con un gran gol di Mazzitelli al 65’: esplode la Domus 
l Nello sport
Delitto a Carbonia

Lo accoltellano alla gola e bruciano il cadavere: orrore nel parco Rosmarino

Giovanni Musu aveva 53 anni: il corpo trovato davanti a una telecamera comunale (spenta) 
Stefania Piredda
La presidente Todde, i Cinquestelle e il Pd proseguono le interlocuzioni per gli incarichi ancora da assegnare

Nomine, caos infinito: dai direttori licenziati anche un ricorso al Tar

Sensi (ex Asl Sassari) ha già vinto, gli altri contro gli atti di fine anno 
Cristina Cossu
Meteo

Pioggia, vento, mareggiate La Sardegna aspetta l’arrivo della burrasca

Scatta l’allerta per il maltempo Attese onde alte oltre i sei metri 
Roberto Carta
L’intervista

«L’Arst non sarà solo un’azienda di trasporto»

I piani dell’amministratore unico: facciamo la rete ciclabile e pensiamo alla gestione dei parcheggi 
Alessandra Carta
L’intervista

«Federalismo fiscale e riforme vere per l’Isola»

Su energia e trasporti «la Regione non ha i poteri per decidere, serve un nuovo Statuto, non leggi farsa» 
Giuseppe Deiana
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
L’Intervista

«Le nuove tecnologie, sfida da accogliere per la Chiesa di oggi»

«Mi hanno colpito l’amore e il calore dell’Isola» L’allarme sull’abbandono scolastico in Gallura  
Caterina De Roberto
La storia

«Il kitesurf? Ho sbagliato io»

Alberto Russo: l’avevo montato male, sono vivo per miracolo 
Paolo Carta
Ambiente

Primavera in anticipo: rinasce Punta Molentis

«Una ferita che resta aperta, d’estate intensificheremo i controlli» 
Francesco Pintore