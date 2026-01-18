Arzachena, che rimonta 

Arzachena 3
Thiesi 2
Arzachena (3-5-2) : Copetti; Cannone (33’ st Greggio), Loddo, Zelayeta; Saggia, Fernandez, Olivera, Goy, Bonivardi; Donati (31’ st Pereira), Babou. In panchina Russu, Bonacquisti, Columbano, Biccu, A. Bonora, S. Bonora, Porcu. Allenatore Ottaviani.
Thiesi (4-2-3-1) : Olianas; A. Piga, Canu, Colombo, Arras; Caria, Budroni; Alonso (37’ st Solinas), Figueiras (39’ st Mandras), F. Trogu; Foddai (41’ st Moroni). In panchina Mannu, Sanna, M. Trogu, M. Piga, Sotgiu, Piredda, Soggiu. Allenatore Rassu.
Arbitro : Ortu di Carbonia.
Reti : pt 24’ Foddai, 38’ Bonivardi; st 15’ Foddai, 27’ Zelayeta, 47’ Bonivardi (r).
Note : ammoniti Pereira (A), Colombo, Budroni (T). Spettatori circa 400.
Telti. Col Thiesi l’Arzachena la spunta dagli 11 metri. Determinante, nel 3-2 con cui gli smeraldini vincono l’anticipo della 2ª giornata di ritorno del campionato di Promozione girone B, il rigore trasformato da Bonivardi al 92’.
Ospite dello stadio Santa Vittoria di Telti per l’indisponibilità del Biagio Pirina, la squadra di Ottaviani viene trafitta al 24’ da Foddai ma prima dell’intervallo pareggia con Bonivardi. Al quarto d’ora della ripresa i ragazzi di Rassu si riportano avanti con Foddai ma una decina di minuti dopo Zelayeta ripristina l’equilibrio. La sfida si avvia verso un salomonico pareggio finché nel recupero il fallo di un giocatore del Thiesi non spedisce Bonivardi sul dischetto: il numero 11 dell’Arzachena, ora sesta con 30 punti, non sbaglia.
