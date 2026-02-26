VaiOnline
Report.
27 febbraio 2026 alle 00:43

Artigianato, nell’Isola aziende in crescita 

La Sardegna è al terzo posto in Italia per incremento del numero di imprese 

Si è chiuso col segno “più” il 2025 delle imprese artigiane in Sardegna. L’Isola si attesta così al terzo posto nazionale per crescita, dopo Trentino e Friuli, e conferma come un’attività sarda su 5 sia artigiana.

Lo dice l’analisi sulla “Demografia delle imprese artigiane sarde del 2025” realizzata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha esaminato i numeri Movimprese-UnionCamere sul comparto nell’Isola.

I dati

Con quasi 34mila imprese attive, il 2025 vede il bilancio natalità-mortalità delle micro, piccole e medie aziende sarde con un saldo positivo di 187 attività (+0,55%): 2.049 aperture contro 1.862 chiusure. Nel 2024, la crescita fu dello 0,1%.

«I dati del 2025 confermano come l’artigianato sardo regga e continui a essere un pilastro del nostro tessuto produttivo», commenta Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Sardegna. «In un panorama nazionale di imprese che continuano a diminuire e in una fase economica complessa, dimostriamo come nell’Isola si possa fare buona impresa e contribuire alla crescita del Pil. Di contro, l’alto numero di aperture e chiusure dice come ancora troppe imprese fatichino a consolidarsi: qui si gioca la sfida del ricambio generazionale e del sostegno».

Le aree

A Cagliari, con 12.433 microimprese artigiane registrate, hanno aperto in 695 e chiuso in 722, con un saldo negativo di -27 e un tasso di decrescita di -0,21% dal 2024. A Nuoro aumento di 52 imprese, dovuto a 369 nuove iscrizioni e 317 cancellazioni: il totale è 6.797 aziende, crescita del +0,77%.

Nella provincia di Oristano, su 2.358 attività, si sono registrate 150 iscrizioni e 124 cancellazioni: saldo a +26, crescita dell’1,11%. Molto bene Sassari e Gallura con 12.270 imprese artigiane registrate, frutto di 835 nuove attività e 699 cancellazioni, con un saldo di +136 e una crescita del +1,12%.

I risultati

A livello territoriale, considerando il valore del tasso di crescita dell’artigianato nel 2025, la Sardegna esprime risultati di particolare rilievo: Sassari-Gallura e Oristano rientrano tra le prime 10 province italiane, al 4° e 5° posto.

L’analisi dice come il sistema imprenditoriale sardo abbia chiuso il 2025 con un segnale di vitalità, registrando un saldo positivo di +1.521 unità per il totale imprese. L’andamento porta a una crescita dello stock del +0,92%, valore superiore al +0,24% del 2024.

