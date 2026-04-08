Artemis, la nave Orion riaccende i motori e ammira la Via Lattea 

Cape Canaveral. Alle 2 del mattino italiane di ieri la navetta Orion, che ha lasciato la Luna per dirigersi nuovamente verso il nostro pianeta, ha riacceso i suoi motori per circa 15 secondi in modo da modificare leggermente la velocità e aggiustare la rotta. A fornire la propulsione al veicolo, oltre all'acqua e al controllo della temperatura a bordo, è il Modulo di Servizio Europeo (Esm), che è stato costruito da 20 aziende di 13 paesi membri dell'Agenzia Spaziale Europea, compresa l'Italia.

Nel frattempo, nuove spettacolari immagini arrivano dagli astronauti a bordo: tra queste anche una che immortala la Via Lattea, scattata il 7 aprile dopo lo storico flyby della Luna e pubblicata dalla Nasa su X. Intanto, nuove difficoltà arrivano dalla toilette, dopo il guasto che si era palesato poco dopo il lancio: la Nasa ha affermato che stanno avendo problemi a svuotare il serbatoio, espellendone il contenuto nello spazio. Inizialmente si era ipotizzato che la causa fosse dovuto al ghiaccio depositatosi all'esterno, ma il problema è rimasto anche dopo l'accensione dei riscaldatori.

Le colpevoli potrebbero essere, invece, le strategie implementate per impedire la proliferazione dei batteri nelle acque reflue: «Potrebbe esserci una reazione chimica in corso che genera dei detriti che ostruiscono il filtro», afferma Rick Henfling, direttore di volo di Artemis II. La risposta definitiva probabilmente si avrà soltanto a missione ultimata, quando i tecnici potranno esaminare da vicino la toilette, che è una versione più compatta di quella presente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Nel frattempo, i quattro membri dell'equipaggio proseguono le loro attività. Ieri è stata testata un'attrezzatura progettata per aiutare gli astronauti a mantenere la giusta pressione e circolazione sanguigna durante il ritorno alla gravità terrestre ed effettueranno una prova (prevista alle 03,59 italiane di oggi) durante la quale piloteranno manualmente la navetta.

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