Arrivano dallo sci le prime medaglie per gli azzurri 

CORTINA D'AMPEZZO. Cominciano con due medaglie nello sci, un argento e un bronzo “targati” Trentino, le Paralimpiadi di Milano Cortina per i colori azzurri. Nella prima giornata, sulla pista delle Tofane sopra Cortina D'Ampezzo, la discesa libera ipovedenti ha visto gli ottimi piazzamenti di Chiara Mazzel, guidata da Nicola Cotti Cottini, e il terzo posto del plurimedagliato Giacomo Bertagnolli, guidato da Andrea Ravelli. Per Mazzel (Fiamme Gialle), si tratta della prima medaglia olimpica in carriera; nel suo palmares ci sono tre ori e due argenti mondiali. Bertagnolli con questo bronzo arriva a nove medaglie, dopo quattro ori, tre argenti e un bronzo tra i giochi di Pyeongchang e Pechino.

Rimpianti

Entrambi hanno recriminato in maniera mite sull'occasione mancata di ottenere un metallo più pregiato, soprattutto per la portabandiera della cerimonia di Verona. «Ci ho messo», ha notato Mazzel «un mezzo secondino di troppo: sarebbe potuto essere oro, ma va bene così. Mi sono allenata sia in palestra che poi su neve per quattro anni. Non sempre è stato facile, ho anche avuto un grosso infortunio, però sono riuscita a rialzarmi e a tornare competitiva, quindi “tanta roba”». A gioire nelle due gare per ipovedenti è stata la famiglia austriaca Aigner: Veronika ha vinto l'oro davanti a Mazzel, mentre il fratello Johannes si è aggiudicato la gara maschile. Sempre a Cortina, nella gara donne standing, la Russia ha ottenuto la prima medaglia paralimpica dal 2014, con Varvara Voronchikhina (bronzo).

La prima giornata di gare si è suddivisa tra le discese a Cortina, il curling in carrozzina allo Stadio del Ghiaccio, sempre nel capoluogo ampezzano, il para hockey a Milano e il para biathlon a Teseroi. A dominare queste ultime gare - e a beneficiare così dei primi posti nel medagliere provvisorio - sono state l'Ucraina e la Cina, con cinque medaglie ciascuna. Addirittura c'è stata una tripletta ucraina nella gara sprint maschile, con Kazik, Reshetynskyi e Kovalevskyi. Due sconfitte per l’Italia: nell'hockey è stata battuta 13-1 dagli Stati Uniti; nel curling (doppio misto) 9-4 dalla Lettonia.

RIPRODUZIONE RISERVATA