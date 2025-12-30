VaiOnline
Ardauli.
31 dicembre 2025 alle 00:39

Arrivano cartelle Imu per la prima casa,  esplode la polemica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Brutta sorpresa sotto l’albero di Natale per i cittadini di Ardauli. A 240 residenti è arrivata la cartella per l’Imu: peccato che buona parte degli avvisi facesse riferimento alla prima casa, per cui è prevista l’esenzione totale dal pagamento.

Il caso è stato sollevato nei giorni scorsi in Consiglio comunale dal capogruppo di minoranza Roberto Putzolu. «Abbiamo registrato molte lamentele per l’Imu. È giusto fare gli accertamenti ma non in maniera semplicistica, inviando gli avvisi a tutti a prescindere anche pr la prima casa» ha sostenuto chiedendo chiarimenti su chi si sta occupando degli accertamenti e sulla somma che si prevede di recuperare.

La sindaca Tina Fadda ha ammesso che qualche errore c’è stato, ma ha chiarito che negli uffici si stanno ricevendo i cittadini per trovare soluzioni. «Sono dispiaciuta per il disagio ma gli accertamenti Imu sono dovuti per legge – ha chiarito la sindaca - Non c'è alcuna discrezionalità da parte dell'Amministrazione. Il servizio non è esternalizzato, gli accertamenti sono seguiti dagli uffici con il supporto di una società specializzata per la quale spendiamo 4.800 euro. Gli accertamenti sono 240 circa, con un’entrata presunta di 33 mila euro». La sindaca ha ribadito «piena disponibilità a fornire informazioni e risolvere i problemi a iniziare dalle case registrate in una strada ma con ingresso in un’altra. E ancora situazioni catastali non chiare, abitazioni che risultano di più eredi che quindi si ritrovano a dover pagare come seconda casa anche se poi nell’abitazione risiede soltanto uno». Gli avvisi si riferiscono al 2020, per il 2019 erano stati incassati 90mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Capodanno

Cagliari, il centro della città diventa un grande palco

Giusy Ferreri in piazza Yenne, feste alla Fiera e al Bastione Viabilità, divieti per le auto: largo Carlo Felice off limits 
Mauro Madeddu
Ieri vertice di maggioranza fiume a Villa Devoto. Marcias e Serusi verso la riconferma all’Arnas Brotzu e all’Areus

Manager delle Asl,  oggi le dodici nomine Ma è scontro Todde-Pd

Il parere legale chiesto dalla presidente: i vecchi dg non possono essere reintegrati 
Roberto Murgia
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Sanità

Medici in trincea: «Cure garantite»

I primari del Brotzu assicurano la piena funzionalità di tutti i servizi ospedalieri 
Cristina Cossu
A Bitti, Orune e Buddusò tirano un sospiro di sollievo

Dal Consiglio di Stato stop al parco eolico con pale da 150 metri

La Quarta sezione rigetta il ricorso «Il progetto disturba Sos Enattos» 
Lorenzo Piras
L’assalto

Pratobello contro l’eolico diventa un film

«La nostra lotta continua, questo lavoro serve a scuotere le coscienze» 
Gianfranco Locci
Il caso

Violenza sessuale, indagato Signorini

Per il conduttore anche l’ipotesi di estorsione dopo la denuncia dell’ex Gf Medugno 
Il conflitto

«Raid su Putin, nessuna prova su di noi»

Kiev nega di aver condotto l’attacco coi droni sulla residenza presidenziale 