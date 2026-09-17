Arriva un nuovo pediatra, sollievo per le famiglie 

Lunedì nel Sarrabus arriva un nuovo pediatra al posto di Giovanni Sanna, in pensione dallo scorso 31 luglio. Lo ha comunicato il direttore del distretto sanitario del Sarrabus-Gerrei Massimo Carboni. Il medico è Elena De Russis e, per il momento, l’attività verrà svolta a San Vito presso l’ambulatorio di via Aldo Moro dal lunedì al venerdì (per tre o, al massimo, 4 ore al giorno). Come ha chiarito lo stesso Carboni, «i pazienti precedentemente iscritti col dottor Sanna che non hanno effettuato altra scelta verranno iscritti in automatico col nuovo pediatra».La richiesta di un nuovo pediatra era partita in particolare dalla sindaca di Muravera Francesca Mattana con una lettera inviata alla presidente della Regione alla fine di agosto. «Molte famiglie del nostro territorio», ha sottolineato Mattana, «si sono trovate ad affrontare disagi per la mancanza di una figura fondamentale. Siamo stati in contatto con la Asl per accelerare il più possibile le procedure e far sì che il nostro paese tornasse ad avere questo servizio». La prossima richiesta, «sarà il trasferimento dell’ambulatorio di pediatria, nella Casa di Comunità a Muravera».Sul fronte sanità le richieste da parte del Sarrabus sono ancora tante. Fra le principali il potenziamento del San Marcellino, con il reparto di ortopedia chiuso da oltre un anno, con gli anestesisti e con la riattivazione degli esami mammografici.

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