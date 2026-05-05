Aree giochi da rilanciare, in arrivo 200mila euro 

Una città sempre più a misura di bambino grazie agli investimenti da parte del Comune sulle aree giochi nei quartieri e a manutenzioni più costanti. Un primo appalto, da 136mila euro, finalizzato a sanare le situazioni più critiche, risale al dicembre 2024. In seguito sono state reperite ulteriori risorse per un secondo intervento da 135mila euro avviato nel novembre 2025; altri 65mila euro sono arrivati grazie all’appalto “Parchi nord”, mentre per quest’anno sono previsti fondi ad hoc pari a 200mila euro.

«Nuovi giochi e arredi», ha annunciato l’assessora Luisa Giua Marassi, «sono previsti al parco di San Michele, in via Brianza, piazza delle Muse, piazza Lisai e via del Sole. Altri saranno installati ai Giardini pubblici, per i quali stiamo preparando il progetto. Parallelamente ci sono pervenute richieste da via Is Guadazzonis, zona Binaghi, Terramaini e ancora Quartiere del Sole. Altri interventi riguarderanno piazza Medaglia Miracolosa, Largo Gennari e piazza del Carmine». Nuove attrezzature o sostituzioni in via Vidal e al Parco della Musica. «In pratica stiamo intervenendo in tutti i quartieri», ha assicurato l’esponente della Giunta in risposta ad un’interrogazione di Stefania Loi (Fdl) che chiedeva lumi sullo stato dei giardinetti di via Fleming-Fracastoro. «Lì c’erano solo 4 giochi», ha replicato l’assessora, «dei quali 2 rimossi nel 2022 e i restanti 2 rimessi in sicurezza da noi ad aprile». E ha concluso: «In generale stiamo programmando interventi di ripristino di tutti i giochi rimossi in passato, inclusa la sostituzione di quelli obsoleti. L’80% degli attrezzi disponibili risulta ad oggi conforme, ma non conforme, si badi, non significa assenza di sicurezza. Purtroppo ultimamente si è reso necessario accelerare questi cicli di sostituzione a causa degli atti vandalici».

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