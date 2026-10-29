Area deposito rifiuti, stop per dieci giorni 

Stop di 10 giorni per l’area di deposito rifiuti in via Cesare Cabras, a Monserrato. Il provvedimento arriva in vista della scadenza delle autorizzazioni, prevista nei primi giorni di novembre, e dell’imminente apertura dell’ecocentro, che richiede una fase di transizione per evitare disservizi.

A ciò si aggiunge la necessità di effettuare verifiche sulla gestione dell’area, con la messa in sicurezza dei materiali già presenti in attesa del loro trasferimento negli impianti autorizzati. L’amministrazione comunale assicura che i servizi continueranno senza interruzioni, con un temporaneo potenziamento del ritiro a domicilio e il conferimento presso il Comparto 7 ancora attivo. Durante lo stop saranno dunque garantiti sia l’isola ecologica mobile – che verrà progressivamente dismessa in vista del nuovo centro – nelle giornate di martedì e giovedì, sia il ritiro degli ingombranti dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì.

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