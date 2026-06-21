Ardia, scatta il conto alla rovescia 

È iniziato il conto alla rovescia per l’Ardia 2026, con la macchina organizzativa già a pieno ritmo. Associazione Santu Antinu, parrocchia, Amministrazione comunale e l’esercito di volontari sono pronti ad accogliere le migliaia di persone attese anche quest’anno. Definito il programma religioso e civile, la comunità si prepara a vivere settimane intense in onore di san Costantino.

L’avvio

Si parte sabato 27 con il rito della preparazione delle cartucce, mentre lunedì 29 alle 19 ci saranno le prove dell’Ardia a cavallo. Si entra nel vivo domenica 5 luglio, con messe alle 8 in parrocchia, alle 9.30 e 19 nel Santuario, mentre alle 19.30 l’attenzione sarà tutta per l’Ardia de sos pitzinnos, la corsa dei cavallini in canna, novità importante per i più piccoli.

Il clou

Il momento più atteso arriverà lunedì 6 luglio. Le messe nel Santuario inizieranno dalle 6, e poi ogni ora, seguite dalla celebrazione in parrocchia alle 9.30 e dalla concelebrazione delle 11 nel Santuario. Nel pomeriggio, dopo le funzioni alle 18.30 in piazza San Giovanni avverrà la consegna de sas Pandelas, preludio all'Ardia delle 19 con il capocorsa Danilo Pes, accompagnata dai fucilieri di Sedilo e dalla banda musicale Canepa di Sassari. Martedì 7 luglio consegna delle bandiere alle 7.30 e, alle 8, la seconda Ardia, stavolta accompagnata con la banda di Villanova Monteleone. Nel pomeriggio, alle 18.30, i vespri solenni in parrocchia anticiperanno la processione di san Costantino per le vie del paese. Il 19 luglio, giorno dell’ottava, la suggestiva Ardia a piedi guidata da Davide Muscau, accompagnata dai fucilieri e dalla banda di Calangianus.

Il programma

Accanto alla fede, un ricco programma civile. Lunedì 29, alle 21, il Santuario ospiterà balli tradizionali con la fisarmonica e l’organetto di Matteo Scano. Domenica 5 luglio, alle 22, concerto di Maria Giovanna Cherchi mentre il giorno dopo, alle 22.30, piazza Pasquale Cocco accoglierà la serata etnica dei Fantasias de Ballos. Infine il 7 luglio, sempre alle 22, andrà in scena “Sedilo in festa – Musica, tradizioni e spettacolo”, condotto da Giuliano Marongiu, con gruppi folk da tutta la Sardegna e numerosi artisti. Lo Spazio culturale aprirà venerdì 17 luglio alle 20.30 con poesie della scuola primaria e gara poetica in piazza Regina Margherita, mentre sabato 18 luglio il campetto ippico ospiterà la rassegna regionale di pariglie. In serata, alle 22, il concerto di Elettra Lamborghini. La chiusura dei festeggiamenti civili è prevista domenica 19 luglio, alle 22, con la serata etnica degli Istedos.

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