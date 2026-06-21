VaiOnline
Sedilo.
22 giugno 2026 alle 00:35

Ardia, scatta il conto alla rovescia 

Sabato 27 la preparazione delle candele, due giorni dopo le prove a cavallo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È iniziato il conto alla rovescia per l’Ardia 2026, con la macchina organizzativa già a pieno ritmo. Associazione Santu Antinu, parrocchia, Amministrazione comunale e l’esercito di volontari sono pronti ad accogliere le migliaia di persone attese anche quest’anno. Definito il programma religioso e civile, la comunità si prepara a vivere settimane intense in onore di san Costantino.

L’avvio

Si parte sabato 27 con il rito della preparazione delle cartucce, mentre lunedì 29 alle 19 ci saranno le prove dell’Ardia a cavallo. Si entra nel vivo domenica 5 luglio, con messe alle 8 in parrocchia, alle 9.30 e 19 nel Santuario, mentre alle 19.30 l’attenzione sarà tutta per l’Ardia de sos pitzinnos, la corsa dei cavallini in canna, novità importante per i più piccoli.

Il clou

Il momento più atteso arriverà lunedì 6 luglio. Le messe nel Santuario inizieranno dalle 6, e poi ogni ora, seguite dalla celebrazione in parrocchia alle 9.30 e dalla concelebrazione delle 11 nel Santuario. Nel pomeriggio, dopo le funzioni alle 18.30 in piazza San Giovanni avverrà la consegna de sas Pandelas, preludio all'Ardia delle 19 con il capocorsa Danilo Pes, accompagnata dai fucilieri di Sedilo e dalla banda musicale Canepa di Sassari. Martedì 7 luglio consegna delle bandiere alle 7.30 e, alle 8, la seconda Ardia, stavolta accompagnata con la banda di Villanova Monteleone. Nel pomeriggio, alle 18.30, i vespri solenni in parrocchia anticiperanno la processione di san Costantino per le vie del paese. Il 19 luglio, giorno dell’ottava, la suggestiva Ardia a piedi guidata da Davide Muscau, accompagnata dai fucilieri e dalla banda di Calangianus.

Il programma

Accanto alla fede, un ricco programma civile. Lunedì 29, alle 21, il Santuario ospiterà balli tradizionali con la fisarmonica e l’organetto di Matteo Scano. Domenica 5 luglio, alle 22, concerto di Maria Giovanna Cherchi mentre il giorno dopo, alle 22.30, piazza Pasquale Cocco accoglierà la serata etnica dei Fantasias de Ballos. Infine il 7 luglio, sempre alle 22, andrà in scena “Sedilo in festa – Musica, tradizioni e spettacolo”, condotto da Giuliano Marongiu, con gruppi folk da tutta la Sardegna e numerosi artisti. Lo Spazio culturale aprirà venerdì 17 luglio alle 20.30 con poesie della scuola primaria e gara poetica in piazza Regina Margherita, mentre sabato 18 luglio il campetto ippico ospiterà la rassegna regionale di pariglie. In serata, alle 22, il concerto di Elettra Lamborghini. La chiusura dei festeggiamenti civili è prevista domenica 19 luglio, alle 22, con la serata etnica degli Istedos.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

«A fine anni Novanta il problema era far capire alle compagnie che non ci avrebbero rimesso. Oggi basterebbe bandire la gara»

«La legge contro il caro-merci c’è da 25 anni»

Attili, padre della continuità territoriale: i decreti sono del 2001, è un problema di incapacità politica 
Celestino Tabasso
Incidente in mare

Fiamme sulla nave, scontro sulla sicurezza

La Cgil: «Più controlli sui mezzi datati». L’Allegra parte con 3 ore di ritardo 
Mariangela Pala
Meteo

Il caldo non dà tregua Temperature elevate per tutta la settimana

In Sardegna inizio estate rovente Picchi di 40 gradi nelle aree interne  
Roberto Carta
Capoterra.

Serre distrutte, case evacuate

Angelo Cucca
A Ittiri. Un’altra denuncia indica sei monumenti insidiati dalle pale

Nuovi esposti anti turbine «Minaccia per la viabilità»

Alessandra Carta
Governo

Meloni, bagno di folla tra gli alpini

A sorpresa al raduno in Friuli: «Un po’ di sano orgoglio nazionale» 
Milano

Auto cade nel canale, morti tre giovani

A bordo erano in nove, arrestato il conducente 19enne positivo all’alcol test 
Il vertice

Trump minaccia, gelo sui negoziati

«Aprite Hormuz o non avrete più un Paese», ma l’Iran continua a trattare 