Archiviazione per l’ex Pm Venditti: «Il corrotto c’è ma non è lui» 

Brescia. Non ha preso soldi per far archiviare la posizione di Andrea Sempio nella prima inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi: non sono emersi elementi in grado di sostenere l’accusa di corruzione a carico di Mario Venditti. Per questo il gip di Brescia Mauroernesto Macca ha accolto la richiesta della Procura e disposto l’archiviazione nei confronti dell’ex procuratore aggiunto di Pavia. Le indagini, «pur ampie, non hanno restituito alcuna traccia di un accordo corruttivo riconducibile al magistrato», scrive il gip nelle 15 pagine di archiviazione. Gli accertamenti bancari non hanno individuato «alcun accredito, versamento o disponibilità anomala» collegabile ai prelievi della famiglia Sempio e non è emerso «alcun contatto, telefonico, telematico o personale"»tra Venditti e i Sempio o i loro difensori fuori dalle sedi istituzionali. Ma «ciò non significa che ogni ombra sia stata dissolta». I difensori hanno ammesso compensi per 45mila euro, la contabilità familiare ne attribuiva circa 46mila agli avvocati, mentre i genitori di Andrea Sempio hanno parlato di somme fino a 60mila. È in questo scarto e nelle versioni divergenti dei legali che «risiede il residuo dubbio sulla destinazione del denaro». Il Gip ipotizza un coinvolgimento di appartenenti alla polizia giudiziaria oppure «un millantato credito consumato ai danni degli stessi Sempio». «Ci sono state due magistrate – attacca Domenico Aiello, legale di Venditti – che hanno inteso promuovere un vero e proprio linciaggio mediatico, iniziato all’alba, in diretta e a reti unificate, senza aver prima individuato il corruttore e ancora più grave, senza ritenere di dover ascoltare la versione del loro ex collega ignorando ogni logica o ragione, pure prontamente rappresentata con trasparenza dalla difesa. È stata una pagina triste, indecorosa».

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