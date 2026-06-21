Archeologia: un convegno e visite guidate 

Due giorni di convegno a Isili coi riflettori puntati sulla tecnica costruttiva dei monumenti della civiltà nuragica: dai nuraghi ai pozzi sacri, dalle fonti storiche alle tombe dei giganti. E che soprattutto hanno messo in risalto il valore del sito archeologico Is Paras.

«Siamo orgogliosi di aver ospitato lavori simili», il commento del sindaco Luca Pilia, «è stata un’occasione straordinaria per riaffermare l’importanza della ricerca e per fare rete con il mondo della scienza e della cultura». L’evento è stato organizzato dall’Associazione Iscandula. Tra i relatori Paolo Littarru, docenti universitari quali Battista Grosso, Franco Laner e Anna Depalmas, professionisti e ricercatori come Giacomo Paglietti, Patrizia Luciana Tomassetti, Angelo Saba, gli esperti Mauro Peppino Zedda, Augusto Mulas, Riccardo Onnis e Serena Noemi Cappai.

Grande interesse anche per le escursioni guidate organizzate all’alba e al tramonto per osservare da vicino la disposizione astronomica dei nuraghi. (s. g.)

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