Comunali.
03 marzo 2026 alle 00:05

Arba contro Mesina, super sfida a Urzulei 

Il sindaco uscente sfiderà uno dei suoi predecessori più longevi. A Urzulei, Ennio Arba va verso il sì: l’odontoiatra correrà per il terzo mandato di fila, sostenuto dal suo partito (Pd) che, negli ultimi mesi, gli ha fatto una corte serrata. Tra la sua disponibilità e l’obiettivo di confermarsi c’è Giuseppe Mesina, pronto a tornare sulla scena politica.

L’auspicio del veterinario dal cuore sardista è vestire di nuovo la fascia tricolore, come accaduto senza sosta dal 2000 al 2010. Nella sfera degli accordi politici, in vista delle amministrative attese per la tarda primavera, figurano anche due outsider come Fabio Lorrai e Pier Giorgio Lorrai. Ingegnere il primo, odontoiatra e imprenditore il secondo.

Potrebbero essere l’ago della bilancia nella partita fra Arba e Mesina. Lo scenario è in divenire. Come lo è negli altri sei centri ogliastrini dove gli elettori sono chiamati al voto per il rinnovo dei Consigli comunali. Chi ha già ufficializzato la propria candidatura è Chicco Usai, sindaco uscente di Ussassai. A meno di sorprese, l’attuale capo della maggioranza dovrebbe correre soltanto contro il quorum. Ipotesi più che probabile anche ad Arzana e Elini: in entrambi i paesi l’avversario di Angelo Stochino e Vitale Pili non sarà in carne e ossa bensì il quorum. Le sfide più aperte restano a Gairo (in ballo il sindaco uscente Sergio Lorrai, Francesco Carta e Roberto Marceddu) e Ilbono (al momento l’unica certezza è l’uscente Giampietro Murru che non farà corsa solitaria).

A Loceri certa la candidatura bis di Gianfranco Lecca, ma è più che viva l’ipotesi di una seconda lista. (ro. se.)

