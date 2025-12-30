VaiOnline
Tortolì
31 dicembre 2025 alle 00:38

Approvato un bilancio da 33 milioni 

«È un bilancio prudente che guarda allo sviluppo passando dalle grandi opere». Così Luigi Cardia, vicesindaco di Tortolì con delega al Bilancio, ha definito il bilancio di previsione 2026-2028 che è stato approvato nei termini legislativi (31 dicembre), indicatore che eccelle rispetto all’ultimo decennio. E soprattutto non porta più tasse.

È un dato che l’esponente della maggioranza Ladu gradisce evidenziare. «È un grande risultato per tutta l’amministrazione», ha detto l’avvocato. Il bilancio di previsione ammonta a 33 milioni di euro. «Non prevede aumenti di alcun tipo», ha precisato Cardia. In sostanza, non aumenta la pressione fiscale per i contribuenti. «È sì un bilancio improntato alla prudenza», conferma Cardia, «ma non tralascia gli obiettivi di mandato, tra cui la realizzazione delle grandi opere. Il cittadino e i servizi dedicati sono sempre al centro dell’azione amministrativa».

Ed è su questo punto in particolare che ha posto l’accento il numero due dell’amministrazione comunale. Nonostante un quadro normativo sempre più complesso, i tempi di approvazione sono stati rispettati in pieno: il documento contabile ha visto la luce alla vigilia di Natale. E ha portato sotto l’albero una lieta novella.

«Il risultato è frutto del lavoro di squadra tra la parte politica e il personale degli uffici che tanto ha lavorato per raggiungere l’obiettivo prefissato. È la dimostrazione che il consolidamento dei conti pubblici - ha concluso il titolare dell’assessorato comunale al Bilancio - sta dando frutti concreti». (

