Appello del Comitato al prefetto per i lavori nella nuova strada 

I lavori per la realizzazione della nuova strada Burcei-Sinnai-Maracalagonis non iniziano e il “Comitato cittadino per la strada”, dopo aver scritto alla Regione e alla Città metropolitana, adesso invia una lettera al prefetto di Cagliari. «Le scriviamo per portarla a conoscenza di una situazione di totale abbandono a danno della nostra comunità a causa della mancata realizzazione dell'opera». I firmatari, Vittorio Monni, Salvatore Malloru, Attilio Tolu, Giuseppe Lorrai, Giovanni Zuncheddu e Ignazio Saddi, chiedono al rappresentante del Governo, «un suo autorevole intervento: la strada è di vitale importanza per un territorio che sta vivendo un drammatico fenomeno di spopolamento. Siamo consapevoli che la competenza è della Città metropolitana di Cagliari, tuttavia riteniamo indispensabile anche l’intervento di altre Istituzioni affinché si possano iniziare i lavori».

Ora si minaccia anche di consegnare in prefettura le schede elettorali (a Burcei si voterà in primavera) e di disertare il voto. «La mancata realizzazione di questa importante arteria sta causando - scrive il Comitato al prefetto - da una parte, gravi disagi a coloro che viaggiano da e per Burcei e, dall’altra, ha determinato anche un enorme danno economico: il costo iniziale del progetto era di 25 milioni di euro, lievitati agli attuali 65. A questo si aggiunge il grave stato di abbandono della Provinciale, resa pericolosa da buche, cunette ostruite, detriti nella carreggiata, guard-rail divelti, assenza di segnaletica. Ci sendtiamo abbandonati dalle Istituzioni. (ant. ser.)

