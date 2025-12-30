Appello al Comune: «Riaprite il teatro di Sant’Ambrogio» 

A più di un anno dalla chiusura per inagibilità dello storico teatro di Sant’Ambrogio, in via Ambrosiana, i membri dell’omonimo circolo intitolato al patrono di Monserrato lanciano un nuovo appello alle istituzioni per la riapertura.

«Il silenzio che circonda il destino del teatro resta una ferita aperta nella memoria collettiva. Un luogo che fino a pochi anni fa rappresentava un cuore pulsante di attività artistiche e associative, di cui oggi restano le mura ma non si conoscono tempi e prospettive», dice Maria Bonaria Perra, membro del consiglio direttivo del circolo Sant’Ambrogio. «Le persone continuano a chiamarci per chiederci quando faremo i prossimi spettacoli e non sappiamo cosa rispondere».

Dal circolo sperano insomma che il 2026 possa essere l’anno buono per vedere riaperte le porte di un luogo con quasi 130 anni di storia, riportato in auge negli anni Settanta da don Tonio Pilloni, scomparso proprio in questi giorni.

