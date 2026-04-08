Appaltati i lavori per lo svincolo tra la Statale 387 e la zona industriale 

Sarà la ditta “Mascia srl” di Cabras a realizzare il nuovo svincolo per la zona industriale di Bardella. L’impresa si è aggiudicata l’appalto attraverso una procedura negoziata del Comune di Dolianova sul portale Sardegna Cat. A disposizione sono trecentomila euro finanziati dalla Regione.

Il progetto, avviato alcuni anni fa, ha affrontato un iter complesso per il rilascio delle autorizzazioni. Inizialmente si era pensato a una rotatoria sulla statale 387, bocciata però dalla Conferenza dei servizi a seguito dei rilievi sollevati dall’Anas. Lo stop aveva indotto il Comune a modificare la proposta, optando per uno svincolo di dimensioni simili a quelli presenti nei distributori di carburante: larghezza di 3,5 metri, con gli spazi necessari per la manovra e la decelerazione di auto e mezzi pesanti. Quando sarà ultimato, lo svincolo permetterà agli automobilisti provenienti da Cagliari di accedere direttamente a via Einstein, principale asse viario della zona industriale.

L’intervento è inserito nel piano di sviluppo dell’area di Bardella, dove sono insediate diverse imprese oltre all’Ecocentro comunale. Attualmente, l’ingresso al sito produttivo di veicoli e mezzi pesanti è possibile da un solo punto, lungo la strada che collega Dolianova a Donori. Il nuovo progetto consentirà di separare gli ingressi in entrata e in uscita dalla zona industriale e di diminuire il traffico pesante in quel tratto della Statale 387. Definito anche il cronoprogramma dell’intervento: dopo la consegna dei lavori serviranno sei mesi per la realizzazione dell’opera.

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