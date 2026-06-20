Anziana con la gamba rotta torna a casa grazie ai carabinieri 

Un gesto di solidarietà semplice ma straordinario. Lo racconta Alessandro Cuboni, residente a Sestu, e riguarda i carabinieri della stazione locale, che lo hanno aiutato a trasportare in casa una donna ottantenne che aveva una gamba fratturata e ingessata. La donna aveva riportato una frattura in un incidente durante una vacanza. Dopo il ricovero in ospedale è rientrata a casa, ma due rampe di scale erano un ostacolo insormontabile. «Erano le nove di sera», racconta Cuboni, «prima sono sceso io, abito di sopra, e ho tentato di sollevare la signora, ma da solo non riuscivo. Ho telefonato a tre associazioni di soccorso. Purtroppo non erano disponibili. Eravamo molto preoccupati, ho pensato di chiamare i carabinieri, e in pochi minuti sono arrivati. Finalmente io e un altro carabiniere abbiamo aiutato la signora a tornare a casa. Voglio dire grazie ai Carabinieri, che sono intervenuti subito, con prontezza e gentilezza». Sulla pattuglia c’erano Michele Stellato, che ha sollevato la donna, e Antonella Casamassima. «Noi carabinieri non facciamo solo repressione e prevenzione, aiutiamo la gente. E ogni volta che qualcuno è contento per noi è un piacere», commenta il luogotenente dei Carabinieri di Sestu Riccardo Pirali, che comandava la pattuglia.

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