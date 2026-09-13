Antonelli, volo mondiale 

Madrid. Cambiano i circuiti, non cambia il risultato. Una settimana dopo l'impresa di Monza, Kimi Antonelli porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione nel Gran Premio di Spagna, davanti a Max Verstappen e a uno sfortunato Lando Norris. È un successo meno epico e anche un po' frutto di circostanze favorevoli, per sua stessa ammissione, ma la prestazione porta con sé due elementi fondamentali: la maturità mostrata dal ventenne bolognese nel tenersi alla larga da ogni rischio e, soprattutto, l'allungo nella classifica mondiale a +81 punti sul compagno di squadra George Russell (quinto) e a +101 su Lewis Hamilton, ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. Quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc.

La gara

In partenza non ci sono incidenti, ed è già una notizia rispetto ai timori della vigilia: Antonelli taglia un paio di curve per evitare contatti, in una pure Verstappen va lungo; entrambi devono restituire la posizione con Norris che mantiene il primo posto, solo che Max deve aspettare sia Kimi sia Hamilton e perde la seconda piazza. Il ferrarista, però, è costretto al ritiro per un problema ai freni. Una virtual safety car al 15esimo giro per un incidente di Stroll viene chiamata subito dopo il passaggio sul rettilineo di Norris e scombina i piani dell'inglese: gli altri fanno il pit stop risparmiando secondi, lui si ferma al giro dopo a pista tornata libera e rientra in pista quinto. Nel frattempo in testa va Leclerc, con una gomma dura che gli consente di non fermarsi, e inizia addirittura ad aumentare il gap su Antonelli dietro di sé. La gara entra in un limbo, con il monegasco che aspetta un colpo di scena per andare ai box in condizioni favorevoli, ma non arriva. Dopo 33 giri davanti a tutti Leclerc si ferma, rischiando addirittura di perdere la quarta posizione dopo la rimonta di Russell. Davanti prende la leadership Antonelli, insidiato da un Verstappen a sua volta minacciato da Norris. Ma nessuno riesce a sferrare l'attacco decisivo, e le posizioni restano queste: per il ventenne bolognese è l'ottava vittoria stagionale, un altro passo per sognare.

Fairplay e rimpianti

«È stata una gara molto difficile, non lineare: ho cercato di gestire le gomme, è sempre bello vincere ma questa vittoria la meritava Lando», racconta Antonelli a fine gara, che poi si sforza di non pensare al gap scavato su Russell. «Devo continuare a spingere gara dopo gara cercando di fare il mio meglio, poi vedremo quale sarà il risultato a fine anno senza pensare alla classifica». Come al solito, anche il team principal Mercedes Toto Wolff prova a tenerlo coi piedi per terra: «La nostra macchina ha punti un po' fragili, bastano uno o due weekend senza punti e tutto torna in gioco», avverte. «La festa la facciamo quando c'è la matematica». Se è contento Verstappen («guardando il passo gara per noi è un gran risultato, anche se sappiamo che Lando è stato sfortunato per la Virtual»), si sforza di esserlo Norris: «Sulla Virtual non potevo farci nulla, ho avuto un po' di sfortuna ma a volte le corse vanno così», commenta. «Però ho lottato bene, dobbiamo continuare così perché è possibile vincere ancora».

Delusione, invece, in casa Ferrari, con Hamilton scivolato a meno 101 dalla vetta del Mondiale: «Mi sento molto demoralizzato, è stato un po' sfortunato avere questo problema e mi sono dovuto ritirare», racconta l'inglese. «Ma la macchina era grandiosa, oggi mi sentivo di poter lottare per il podio e addirittura per una delle prime due posizioni».

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