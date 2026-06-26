Antonelli in Austria fa subito la voce grossa  

Spielberg. La Formula 1 arriva in Austria tra il dibattito per l'allarme caldo e le ambizioni di rilancio della Ferrari, ma nella prima giornata in pista a dominare è sempre Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes è stato il padrone assoluto del circuito: fin dalle prime libere si è mostrato a proprio agio con la macchina e il tracciato, segnando il miglior tempo. Nel pomeriggio ha replicato, abbassando il proprio tempo e chiudendo in 1’07”014. Deludono, invece, le Rosse. Hamilton ha fatto del proprio meglio, ma non è andato oltre il quinto posto. Leclerc, addirittura, è arrivato ottavo. Le staccate violente e le accelerazioni secche dello Spielberg non hanno aiutato: la Ferrari è apparsa soffrire il comportamento delle gomme con le soft che non entravano in temperatura nel primo settore.

Sul passo gara, la scuderia di Maranello ha perso quasi un secondo al giro da Antonelli. «La macchina ha dato sensazioni positive fin da subito, ma questa pista è molto severa e anche un piccolo difetto nel bilanciamento può costare parecchio tempo sul giro. Abbiamo sicuramente del lavoro da fare per trovare il giusto assetto e riuscire a sbloccare ancora un po' di prestazione», ha commentato Hamilton. Oggi terza sessione alle 12.30 e alle 16 qualifiche per la gara di domani alle 15: ma la sensazione è che la qualifica sarà una battaglia per la seconda fila, non per la pole.

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