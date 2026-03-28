Antonelli è in pole anche in Giappone 

Suzuka. Con il sogno di ripetere il successo in Cina, Kimi Antonelli scatta in pole position (la seconda in carriera e anche consecutiva), nel Gp del Giappone alle 7 (Sky Sport, repliche alle 11.15, 14 e 18). Il giovane pilota della Mercedes compie l'ennesima impresa facendo segnare il miglior tempo sul circuito di Suzuka, infliggendo ben 3 decimi al compagno di squadra George Russell. Un giro da favola, unico sotto l’1'’9 (1’28”778), senza errori e velocissimo nel tratto finale. Terzo posto per la McLaren di Oscar Piastri, mentre le Ferrari si devono accontentare del quarto posto di Charles Leclerc e del sesto di Lewis Hamilton: a dividerli la seconda McLaren di Lando Norris con il quinto tempo.

Clamorosa eliminazione, invece, di Max Verstappen con la Red Bull nella Q2: il pluricampione del mondo partirà undicesimo anche alle spalle del compagno di squadra Isack Hadjar qualificatosi ottavo. È la sua peggior qualifica con la scuderia austriaca. «La macchina era imprevedibile, scivolava tanto. Pensavamo di essere migliorati nelle terze prove libere ma invece siamo peggiorati», dice l'olandese.

Di tutt'altro umore Antonelli. «La pole? Sono un pochino più tranquillo ma avrò comunque le farfalle allo stomaco. Speriamo di essere primi in curva 1 e di fare un buon passo», ha detto l'italiano nei box dopo la pole. "Cosa è cambiato dopo la vittoria in Cina? Sicuramente ho appreso qualcosa sulla partenza. In Cina non avevo fatto una partenza decente fino quel punto».

La Ferrari spera di fare meglio in gara. «Saremo in una situazione migliore rispetto alla McLaren ma credo che sia oggettivamente difficile raggiungere le Mercedes», ha ammesso Charles Leclerc, in ritardo di 0”627). Negativo il commento di Lewis Hamilton, (a 0”789).

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