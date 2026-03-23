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Capoterra.
24 marzo 2026 alle 00:26

Antincendio, l’associazione “Santa Barbara” cerca volontari  

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Dal 1° giugno prenderà ufficialmente il via la campagna regionale antincendi boschivi 2026, e per farsi trovare pronti per la 25esima stagione consecutiva, l’associazione di volontariato Protezione Civile Santa Barbara è pronta ad arruolare nuovi volontari.

L’associazione è nata grazie all’iniziativa di quattro soci fondatori e al sostegno di don Battista Melis, parroco di Frutti d’Oro, che mette a disposizione un locale e le prime risorse per l’acquisto delle attrezzature. Oggi il gruppo conta ventiquattro volontari, uomini e donne tra i 20 e i 66 anni, provenienti soprattutto da Capoterra e in parte da Cagliari, con professionalità diverse ma un obiettivo comune. Durante la campagna, operativa fino a fine settembre, i volontari svolgono turni di presidio e controllo del territorio, pronti a intervenire anche nei comuni limitrofi e nelle emergenze regionali. L’associazione lancia un appello ai giovani dai 18 anni in su: entrare nel gruppo significa ricevere formazione, assicurazione e dotazioni, contribuendo concretamente alla difesa dell’ambiente. Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo santa_barbara@tiscali.it, o telefonare al numero 338.2159571. ( i.m. )

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