Antincendio, guerra per la vedetta 

Nella riunione convocata dal viceprefetto vicario reggente, Giuseppe Rania, in vista della campagna antincendio e del salvamento a mare per l’estate 2026, si è verificato un incidente diplomatico che ha coinvolto il sindaco di Paulilatino, Domenico Gallus, e il responsabile provinciale di Forestas, Maurizio Malloci.

La protesta

Il sindaco ha infatti abbandonato l’incontro quando Malloci ha annunciato che la vedetta di Paulilatino non poteva essere attivata perché non a norma. Gallus è andato su tutte le furie, lasciando la sala dopo una comunicazione ritenuta da lui inaccettabile. «Chiedo scusa al viceprefetto per quanto accaduto – ha spiegato Gallus – ma non potevo restare indifferente. La vedetta è fondamentale non solo per il paese ma per tutto il territorio. Dopo aver speso 25mila euro per adeguarla alle continue richieste, non va ancora bene. È in uso da cinquant’anni e io ho le carte che attestano il contrario di quel che è stato detto».

Il sopralluogo

La reazione del sindaco ha avuto un effetto immediato poiché il responsabile regionale di Forestas, Salvatore Piras, effettuerà un sopralluogo nei prossimi giorni per chiarire la situazione. L’incontro era stata convocato per fare il punto sulle misure di prevenzione e contrasto agli incendi, partendo dal dato positivo registrato nel 2025, con una significativa riduzione della superficie bruciata nella provincia di Oristano.

Forze in campo

È stato confermato lo schieramento, nella base di Fenosu, di un velivolo leggero e dell’elicottero “Superpuma”. Si sta inoltre procedendo ai concorsi per il potenziamento del Corpo forestale mentre sono in fase di completamento le assunzioni avviate da Forestas, che porteranno nuovi 64 operatori destinati alla provincia.

Il dispositivo complessivo prevede il rafforzamento delle squadre dei vigili del fuoco, con l’apertura di basi stagionali come quella di Terralba, già sperimentata con successo lo scorso anno.

Pineta di Is Arenas

Le forze di polizia intensificheranno i controlli nelle aree più frequentate, mentre particolare attenzione è stata dedicata alla pineta di Is Arenas.

«È in definizione – spiega il sindaco di Narbolia, Gian Giuseppe Vargiu - una convenzione tra vigili del fuoco e Regione per garantire un servizio di vigilanza dinamica. Un protocollo tra Comune e Forestas consentirà inoltre interventi mirati alla mitigazione del rischio nelle aree comunali».

Salvamento a mare

Affrontato anche il tema del salvamento a mare con la Regione (presente in videoconferenza l’assessora Rosanna Laconi) che ha confermato il finanziamento pluriennale e ulteriori risorse in arrivo. Tutti i Comuni costieri hanno invece pianificato le postazioni fisse, operative da luglio a settembre.

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