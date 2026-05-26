Antincendio,  da oggi a Fenosu elicottero in pista 

L’assaggio d’estate con temperature elevate fa partire in anticipo la campagna antincendio. Da oggi a Fenosu sono attivi il Centro operativo provinciale e la Base operativa antincendio di Fenosu. «L’attivazione anticipata si inserisce nell’ambito delle disposizioni regionali di avvio progressivo della campagna antincendio boschivo e consentirà di garantire una più tempestiva capacità di risposta agli incendi boschivi e rurali nel territorio provinciale» fanno sapere dal Servizio territoriale ispettorato ripartimentale del Corpo forestale di Oristano, guidato dal comandante Michele Chessa. A Fenosu sarà operativo un elicottero regionale AIB di tipologia B3, equipaggiato con benna da 1.200 litri, destinato alle attività di spegnimento e supporto alle squadre operanti a terra.arà attivato il contingente del Gauf (Gruppo di analisi e utilizzo del fuoco) con personale specializzato; inoltre saranno presenti i primi operatori impegnati nelle missioni di volo e nelle attività di contrasto agli incendi.

Il Corpo forestale richiama la necessità di rispettare le prescrizioni regionali antincendio, particolare attenzione dovrà per l’utilizzo del fuoco in ambito agricolo e rurale, nella manutenzione delle aree limitrofe alle abitazioni, nell’eliminazione della vegetazione secca nelle fasce di protezione.

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