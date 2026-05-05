Anni presenta i candidati e il programma elettorale 

Anche Stefano Anni è, per dirla con le sue stesse parole, «pronto ad una nuova campagna elettorale». A Nuraminis la sfida per il voto amministrativo del 7 e 8 giugno entra nel vivo. Sarà, quindi, una corsa a due tra Anni, imprenditore agricolo di 49 anni, primo cittadino uscente del paese, che ufficializza così la sua candidatura, ampiamente prevista da tempo, a capo della lista civica che porta lo stesso nome di quella vincente di ottobre 202 (“Insieme per Nuraminis e Villagreca”), e Federica Pinna, ingegnera e consigliera di minoranza uscente.

«Il 9 maggio alle 18, nel Monte granatico, presenterò la lista dei candidati», annuncia Stefano Anni in un post sulla sua pagina Facebook. «Scusate per l'attesa», aggiunge il sindaco ,«ma abbiamo preferito rispettare le prescrizioni della legge che recita: «Le riunioni elettorali, compresi cortei e comizi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per la votazione».

«Con la lista presenterò anche il programma elettorale», aggiunge Anni, che con la foto di gruppo pubblicata sui social rivela, di fatto, i nomi dei dodici candidati e candidate che compongono la lista “Insieme per Nuraminis e Villagreca”, composta da 4 donne (Barbara Asuni, assessora ai Servizi sociali uscente, Roberta Atzori, Antonella Gambicchia, Giulia Ruggeri) e 8 uomini: Paolo Cappai, assessore ai Lavori pubblici uscente, Giorgio Cappai, Alessio Cherchi, Pier Carmelo Medda, Dionigi Mocci, Michele Piga, Giovanni Sarais, Marco Spanu. (i. pil.)

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