VaiOnline
Nuraminis.
06 maggio 2026 alle 00:25

Anni presenta i candidati e il programma elettorale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Anche Stefano Anni è, per dirla con le sue stesse parole, «pronto ad una nuova campagna elettorale». A Nuraminis la sfida per il voto amministrativo del 7 e 8 giugno entra nel vivo. Sarà, quindi, una corsa a due tra Anni, imprenditore agricolo di 49 anni, primo cittadino uscente del paese, che ufficializza così la sua candidatura, ampiamente prevista da tempo, a capo della lista civica che porta lo stesso nome di quella vincente di ottobre 202 (“Insieme per Nuraminis e Villagreca”), e Federica Pinna, ingegnera e consigliera di minoranza uscente.

«Il 9 maggio alle 18, nel Monte granatico, presenterò la lista dei candidati», annuncia Stefano Anni in un post sulla sua pagina Facebook. «Scusate per l'attesa», aggiunge il sindaco ,«ma abbiamo preferito rispettare le prescrizioni della legge che recita: «Le riunioni elettorali, compresi cortei e comizi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per la votazione».

«Con la lista presenterò anche il programma elettorale», aggiunge Anni, che con la foto di gruppo pubblicata sui social rivela, di fatto, i nomi dei dodici candidati e candidate che compongono la lista “Insieme per Nuraminis e Villagreca”, composta da 4 donne (Barbara Asuni, assessora ai Servizi sociali uscente, Roberta Atzori, Antonella Gambicchia, Giulia Ruggeri) e 8 uomini: Paolo Cappai, assessore ai Lavori pubblici uscente, Giorgio Cappai, Alessio Cherchi, Pier Carmelo Medda, Dionigi Mocci, Michele Piga, Giovanni Sarais, Marco Spanu. (i. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Battaglia tra grandi aziende e piccoli proprietari terrieri

A Sassari le pale minacciano vigneti  e Domus de Janas

Campanedda, il parco riprende vigore dopo lo stop alla legge regionale 
Emanuele Floris
Regione

Pd-M5S, sulla sanità tavolo tecnico fiume per ricucire lo strappo

In agenda il ruolo di Ares, i fondi Pnrr, le liste d’attesa e l’emergenza-urgenza 
Roberto Murgia
Pavia

Sempio sceglie la linea del silenzio

L’indagato «solo e unico» per l’omicidio di Chiara Poggi oggi in procura 
Il lutto.

Zanardi, in migliaia per l’ultimo saluto

I funerali a Padova, don Pozza: «La morte si è presa il corpo, non l’anima» 