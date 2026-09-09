Anni d’Argento, tremila euro per la sede 

Contributo di tremila euro del Comune di Serramanna all’associazione Anni d’Argento, a parziale copertura delle spese di locazione per la sede sociale, trasferita per cause di forza maggiore dai locali comunali in via Rosselli a un edicicio privato con spese a carico dei volontari. I soci, che hanno legato il gruppo a molte attività sociali, formative e di salvaguardia delle tradizioni, ha dovuto dire addio alla storica sede, al centro di un progetto di riqualificazione.

“Il Comune è rientrato in possesso dell'immobile in uso a seguito di una diversa destinazione dei locali, ora sede dei servizi distrettuali della Stazione di posta e housing First che contrasta la grave marginalità e la condizione di senza dimora”, scrive la Giunta nell’atto che concede i tremila euro. “L’Associazione svolge da anni un'attività di rilevante interesse pubblico e sociale, promuovendo iniziative di aggregazione, solidarietà e supporto socioculturale a favore degli anziani”.

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