Andrea Asproni, manager dell’acqua ai vertici in Toscana 

Il manager Andrea Asproni sarà tra le dodici Rondini d'oro che il 29 agosto torneranno in città per ricevere il riconoscimento assegnato a personalità che hanno saputo distinguersi anche fuori dall'Isola. Asproni è dirigente di Acque spa, azienda toscana del servizio idrico integrato, ed è nato a Nuoro il 3 dicembre 1970, da genitori entrambi di Lula. Dopo il liceo scientifico Enrico Fermi in città, si trasferisce a Pisa, dove consegue la laurea in Economia aziendale e un Master di II livello in Auditing e controllo di gestione. La sua carriera prende poi avvio nella ricerca, nello sviluppo e nell'analisi economica, per poi arrivare al settore dei servizi pubblici locali. In Acque Spa cresce ancora: prima come Internal Auditor, dunque responsabile degli appalti, dell'organizzazione e dell'efficienza dei processi. In seguito, nel 2014 diventa dirigente e dal 2015 assume la direzione Appalti e servizi generali. Dal 2018 aggiunge l'incarico di direttore privacy e, dal 2019, quello di direttore sostenibilità e certificazioni.

Inoltre, Asproni ha ricoperto incarichi nel sistema economico toscano, tra cui quello nella commissione consultiva Infrastrutture e logistica di Confindustria Toscana e nel Consiglio generale dell'Unione industriale pisana. Per lui, la Rondine d'oro viene assegnata per i risultati professionali e il legame indissolubile con le origini. La consegna avverrà al parco del Monte Ortobene, a partire dalle 16, durante l'Ortobenfest festa della montagna. Presentano Gianluca Medas e Maria Annunziata Giannotti.

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