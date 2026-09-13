Ancora raid vandalici in via della Pace 

Via della Pace a Quartucciu è ormai tristemente famosa per essere la discarica di chi abbandona i rifiuti nei parcheggi o nelle aiuole. A questo si aggiungono i raid vandalici: sabato sono stati gettati in mezzo alle aiuole un monopattino elettrico a noleggio e un palo della segnaletica stradale, sradicato dal terreno e danneggiato. Molti residenti hanno anche segnalato gruppi di ragazzi intento a scavalcare il muro del cimitero ormai chiuso, come avvenuto anche nei mesi scorsi. La via e il piazzale di fronte al camposanto di Quartucciu da tempo sono al centro delle cronache per l’incuria e i casi di vandalismo. Una situazione che continua a presentarsi quasi settimanalmente, tra l’esasperazione dei residenti, che da tempo denunciano una situazione insostenibile, e i continui interventi da parte degli operatori ecologici per ripulire l’area dai rifiuti.

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