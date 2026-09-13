SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Quartucciu.
14 settembre 2026 alle 00:49

Ancora raid vandalici in via della Pace 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Via della Pace a Quartucciu è ormai tristemente famosa per essere la discarica di chi abbandona i rifiuti nei parcheggi o nelle aiuole. A questo si aggiungono i raid vandalici: sabato sono stati gettati in mezzo alle aiuole un monopattino elettrico a noleggio e un palo della segnaletica stradale, sradicato dal terreno e danneggiato. Molti residenti hanno anche segnalato gruppi di ragazzi intento a scavalcare il muro del cimitero ormai chiuso, come avvenuto anche nei mesi scorsi. La via e il piazzale di fronte al camposanto di Quartucciu da tempo sono al centro delle cronache per l’incuria e i casi di vandalismo. Una situazione che continua a presentarsi quasi settimanalmente, tra l’esasperazione dei residenti, che da tempo denunciano una situazione insostenibile, e i continui interventi da parte degli operatori ecologici per ripulire l’area dai rifiuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il lutto.

Oggi i banchi vuoti di Filippo e Gabriele

Sara Marci RIPRODUZIONE RISERVATA  
Gli attivisti in coro: «La Todde dia parere negativo all’impianto». Pili: «Anche il Comune deve opporsi con forza»

Pressing sulla Regione dei comitati in trincea: «No alle superbatterie»

Anti Tyrrhenian Link in piazza a Selargius contro il progetto Bess nel cuore dell’agro 
Federica Lai
Maracalagonis.

«Stop ai lavori per il cavo»

Raffaele Serreli
festa dell’unità

Schlein: «Vinceremo le primarie»

La leader Pd: prima si vota, meglio è per l’Italia. Avanti col sostegno a Kiev 
Venezia

Scontro in laguna, dramma per due sposi

Dichiarata la morte cerebrale di un 25enne, la moglie di 26 anni è dispersa 