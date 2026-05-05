Ampliamento ultimato al cimitero comunale 

A Carloforte, dopo un anno di lavoro, si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori per l’ampliamento del cimitero. Un intervento da seicentomila euro per dare una soluzione ad un vecchio problema: oltre all’ampliamento in un’area adiacente a quello già esistente, è stato realizzato anche il collegamento tra il cimitero storico e la nuova area. Un intervento molto atteso dai cittadini. Inoltre, nell’ambito dello stesso cantiere, sono state eseguite delle manutenzioni necessarie nel cimitero storico.

Il prossimo passaggio che riguarda i temi collegati al cimitero sarà in Consiglio comunale: l’assemblea comunale sarà chiamata ad aggiornare il regolamento di polizia mortuaria. Dopo potrà partire il bando per l’assegnazione dei nuovi loculi, che dovrebbero essere circa 150, oltre alla predisposizione delle sezioni per quelli futuri. (a. pa.)

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