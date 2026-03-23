Amministrative, cinque paesi verso il voto 

I primi candidati si fanno avanti in vista delle Amministrative del 7 e 8 giugno. E tra nuove alleanze, litigi e dissapori, indiscrezioni, misteri e campagne social, in diversi paesi dell’Oristanese il clima è rovente.

Ex amici

A Siamaggiore i giochi sono già fatti. La sfida sarà tra l’attuale sindaco, Davide Dessì, 36 anni, e l’imprenditore Federico Erdas, 45 anni, che ha ricoperto la carica di vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici dal 2020 al 2023. Erdas si era dimesso perché non condivideva l’azione amministrativa portata avanti dalla giunta. E ora il duello. Dessì, che si presenta con la lista “Percorso Comune per Siamaggiore e Pardu Nou”, spiega: «La volontà di continuare questo percorso nasce anche dai risultati concreti raggiunti nel corso dell’attuale mandato, in particolare dai numerosi finanziamenti ottenuti e dai progetti avviati, molti in fase di realizzazione». A sostegno di Dessì si schierano i candidati Luca Cau, Alessandro Chergia, Stefania Ghiani, Benedetto Mameli, Valentina Manca, Andrea Marongiu, Laura Mereu, Antonello Pisanu, Silvia Sarais e Adriano Scintu. Erdas, invece, si presenta con la lista civica “Insieme per Siamaggiore e Pardu Nou”, della quale fanno parte molti ex amministratori: «Il nostro programma affronta diverse tematiche ritenute centrali per il futuro della comunità: il potenziamento dei servizi socio-sanitari, il sostegno agli studenti e la creazione di opportunità di lavoro per i giovani, la valorizzazione dell’agricoltura locale e il miglioramento della sicurezza stradale. Particolare attenzione è dedicata alla gestione del rischio idrogeologico». A Simaxis stessa fotografia: la sfida sarà tra l’attuale sindaco Giacomo Obinu, uscito allo scoperto diverse settimane fa, e il suo ex vice Marco Mottura, che spiega: «Scendo in campo perché in tanti, tra amici, parenti e associazioni di cui faccio parte, mi hanno chiesto di farlo».

Gli indecisi

In altri centri continuano le riunioni per decidere i nomi sui quali puntare. A Santa Giusta , l’attuale sindaco Andrea Casu non si è ancora esposto e il gruppo che attualmente lo sostiene non ha sciolto le riserve: potrebbe esserci anche un colpo di scena. Si dice che al suo posto potrebbe essere candidato l’attuale vice Pierpaolo Erbì. Mentre ha già annunciato la candidatura Antonello Figus, che ha guidato il paese già due volte. Ad Arcidano sembra che la lotta per la candidatura a sindaco sia tra l’attuale primo cittadino Davide Fanari e il consigliere regionale Emanuele Cera, già sindaco diverse volte. Qui dovrebbe esserci una sola lista. A San Vero Milis , l’unico che si è pronunciato è Andrea Atzori, gestore della famosa colonia felina di Su Pallosu. La sua campagna elettorale si svolge soprattutto sui social, con video in cui illustra i progetti che vorrebbe realizzare e quelli mai decollati, interviste ai candidati e canzoni scritte appositamente per il paese. Dovrebbe essere certa la presenza dell’attuale sindaco Luigi Tedeschi, ancora però non c'è stato l'annuncio. Ancora in silenzio Piergiuseppe Vacca, agronomo ed ex assessore del Comune di Oristano: potrebbe essere il terzo candidato.

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