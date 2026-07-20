America’s Cup, le date: a luglio 2027 la finale 

NAPOLI. Ufficializzato il calendario della prossima Louis Vuitton Cup e della 38ª America's Cup. Dal maggio 2027 il golfo di Napoli farà da scenario alle gare che culmineranno con la sfida al defender Emirates Team New Zealand per la conquista del leggendario trofeo velico. Si comincia con un weekend (sabato 22 e domenica 23 maggio) dedicato - e sarà la prima volta in 175 anni - alle regate di flotta ra gli AC75. Da mercoledì 26 a venerdì 28, la competizione tra gli sfidanti proseguirà con i 21 match race del round robin iniziale. Il defender si unirà alle regate di flotta fino alla fine del terzo round robin, ma i suoi risultati non saranno utilizzati nella classifica finale. Il secondo round robin si svolgerà dal 29 al 31 maggio. Una settimana di riposo prima del round robin finale (9-11 giugno), con 21 regate a eliminazione diretta per un posto nelle semifinali della Louis Vuitton Cup, alle quali accederanno direttamente i primi tre challenger: si svolgeranno nel fine settimana del 12-13 giugno. Dal 16 al 20 giugno (con una giornata di riserva il 21) si deciderà chi disputerà la Louis Vuitton Cup, con la finale in 13 regate: dal 26-27 giugno (e a seguire il 3-4 luglio) il primo a raggiungere le sette vittorie si aggiudicherà il diritto di sfidare New Zealand per l'America's Cup vera e propria che si terrà nel fine settimana del 10-11 luglio 2027. Anche in questo caso, la vittoria andrà al primo che conquisterà sette vittorie. Qualora la sfida dovesse protrarsi fino alla fine, la giornata conclusiva sarà lunedì 19.

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