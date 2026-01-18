America’s Cup, cantiere della metro in bilico 

Quattro giorni di spettacolo mondiale valgono anche un cambio nel cronoprogramma dei cantieri. L’arrivo a Cagliari dell’evento preliminare della Louis Vuitton 38ª America’s Cup di vela, fra il 21 e il 24 maggio, obbliga a ridefinire in brevissimo tempo i programmi previsti sulle grandi opere fronte mare.

Con quattro mesi d’anticipo è partita la macchina organizzativa, perché tra fine gennaio e febbraio è atteso l’arrivo dei primi team (a oggi 5, Luna Rossa è già presente al Molo Ichnusa) che faranno parte delle gare. Motivo per cui Cagliari deve muoversi da ora, per garantire le migliori condizioni ai partecipanti e farsi trovare pronta.

La modifica

La zona del porto sarà nevralgica per l’evento e, inevitabilmente, lo sguardo va in via Roma e all’arrivo del cantiere Arst per la metropolitana, il cui ingresso era slittato a gennaio per non causare disagi nel periodo natalizio.

«Abbiamo avviato ogni approfondimento per fornire il massimo supporto per l’ottima riuscita di questo evento», annuncia l’assessore allo Sport, Giuseppe Macciotta. «Siamo certi di poter rendere possibile la migliore attuazione con gli opportuni accorgimenti, per consentire a tutti di godere gratuitamente di questo bellissimo spettacolo». Tradotto: si eviterà che Cagliari accolga il mondo della vela con un cantiere, bloccando i lavori in via Roma a maggio.

Il porto

A pochi metri da via Roma c’è il cantiere interno al porto: è l’area che ospiterà il grande villaggio, lo spazio per gli yacht degli ospiti e (nel molo Sabaudo) i team.

Sono a buon punto i lavori per aprire la prima parte del nuovo waterfront che va dal molo Dogana alla zona dell’ex stazione marittima. L’allestimento della passeggiata è previsto sia pronto entro una decina di giorni, l’intera riqualificazione andrà avanti fino a ottobre 2027.

«Grazie alla splendida collaborazione dell’Ati, che sta sviluppando il progetto, il cronoprogramma verrà ridefinito per avere le banchine pronte per l’evento senza ritardare i lavori», anticipa Domenico Bagalà, presidente dell’AdSp del Mare di Sardegna. «È un’occasione imperdibile, saremo tutti piacevolmente coinvolti per garantirne la migliore riuscita».

La manifestazione

Cagliari, già base di Luna Rossa dal 2014, sarà il centro della vela mondiale per introdurre la Coppa America, che sarà assegnata a Napoli a luglio 2027. Un investimento da 7 milioni di euro, finanziato per intero dall’assessorato al Turismo della Regione che stima un ritorno economico diretto del doppio e una ricaduta da 50 milioni.

«L’amministrazione è già al lavoro per accogliere al meglio l’evento, contando anche nel nuovo avvio degli appalti su illuminazione pubblica, rifiuti e verde pubblico, manutenzione di strade, marciapiedi e piazze», segnala il sindaco Massimo Zedda. «Città, istituzioni, operatori della ristorazione, del turismo, del commercio e del terzo settore sono chiamati a uno sforzo comune che porterà sviluppo, gratificazioni e indotto diffuso». Tutto per far sì che, agli occhi del mondo, la città sia all’altezza.

