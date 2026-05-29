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30 maggio 2026 alle 00:23

Ambiente, i ragazzi entrano in Aula 

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Nell’ex teatro San Martino è stato presentato il progetto “Cittadini attivi per il clima”, promosso dal Consiglio comunale dei ragazzi in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente, gli istituti Comprensivi cittadini e il Ceas. A illustrare il percorso è stato il sindaco dei ragazzi, Gabriele Casu, davanti al Consiglio comunale cittadino.

Il progetto “Cittadini attivi per il clima”, finanziato dalla Regione, ha coinvolto 14 classi dei Comprensivi 3 e 4, per un totale di 208 studenti. «Rappresenta un importante esempio di collaborazione tra istituzioni, scuola e territorio – ha spiegato Gabriele Casu – I contenuti realizzati sono stati diffusi attraverso i social e i siti del Ceas e del Comune. Gli studenti hanno anche elaborato un vademecum sulle buone pratiche ambientali accessibile tramite QR Code».

Durante la seduta sono state presentate anche alcune proposte elaborate dai giovani amministratori, illustrate dal vicesindaco dei ragazzi Nicolò Crovi. «È un piacere ospitare il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze – ha detto il sindaco, Massimiliano Sanna – I giovani hanno affrontato con impegno il tema dei cambiamenti climatici».

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