Altri quaranta giorni di lavori sulla Statale 131 

Un’altra proroga, l’ennesima di una lunga serie, per i lavori utili a completare del tutto (si spera) l’ammodernamento della Statale 131 in territorio di Nuraminis. Un tratto da tempo costellato di deviazioni e rallentamenti. Si andrà avanti sino al 31 luglio: così indicano due ordinanze firmate da Salvatore Campione, direttore compartimentale dell’Anas Sardegna.

Documenti che allungano di un mese e mezzo chiusure al traffico, deviazioni e restringimenti di carreggiata, limiti di velocità e divieti di sorpasso già previsti in un precedente ordine scaduto però il 12 giugno.

I disagi

Insomma, l’Azienda stradale ribadisce che «il completamento dell’intero tratto è ipotizzabile entro l’estate» ma la parola fine sull’opera e sui disagi resta ancora da scrivere nel tratto fra i chilometri 23,885 e 32,412 interessati dal cantiere da 65 milioni di euro affidato all’impresa Aleandri Spa. Che dà corso al massimo sforzo incrementando i ritmi di lavoro.

Principalmente sull’asse principale, nel tratto in corrispondenza del cavalcavia Nuraminis-Serramanna (chilometro 27,300), demolito e in avanzata fase di ricostruzione (la riapertura è legata al completamento dell’arteria sottostante), e del raccordo con il tratto in variante della nuova 131.

A nord

Operai e mezzi al lavoro, a ritmi sostenuti, anche più a nord, tra Villagreca e Serrenti, dove alcune settimane fa sono state sistemate le travi sul viadotto di oltre 100 metri sul Rio Suleus e dove un mese fa l’Anas ha riaperto al traffico un tratto di 1,5 chilometri in direzione sud, corrispondente a quello già utilizzabile in direzione opposta dallo scorso dicembre.

Sindaco

«Si lavora a pieno ritmo e credo che il primo lotto stia per essere concluso», sostiene il sindaco Stefano Anni, «gli operai stanno lavorando a pieno ritmo anche il sabato e con 38 gradi».

Poi il primo cittadino si appella all’Anas perché porre fine all’isolamento della stessa Nuraminis e, soprattutto, della frazione Villagreca: «Mi auguro che le rampe del sovrappasso di Nuracesus a Nuraminis e i collegamenti con il sottopasso di Villagreca siano realizzati velocemente essendo di vitale importanza per il collegamento con la zona agricola irrigua e tra la frazione e la Statale».

Restano le limitazioni: restringimenti di carreggiata, deviazioni nelle complanari e rallentamenti. Almeno fino al 31 luglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA