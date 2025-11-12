VaiOnline
Eccellenza.
13 novembre 2025 alle 00:32

All’Uri il primo round contro il Tempio 

Atletico Uri 1

Tempio 0

Atletico Uri (3-4-3) : Cherchi, Ravot (9’ st Basciu), Lintas (26’ st Dore), Canavessio, Iacob, Carlo Piga, Federico Piga, Giovanni Piga, Monti (32’ st Leomanni), Luigi Scanu, Ricci (47’ st Fabio Scanu). In panchina Atzeni, Lubrano, Lambroni, Arnaudo, Marcomini. Allenatore Massimiliano Paba.
Tempio (3-4-3) : Inzaina, Malesa, Bringas (1’ st Dimitrijevic), Gning, Sanna, Zirolia (11’ st Spano), Lemiechevsky (24’ st Seillan), Vacca (1’ st Casu), Carboni, Sabino (11’ st Caverzan), Solinas. In panchina Gaias, Montisci, Masia, Tusacciu. Allenatore Giuseppe Cantara.
Arbitro : Gabriele Dascola di Cagliari.
Rete : st 22’ Ricci.


Uri. Una rete di Ricci al 67’ decide in favore dei padroni di casa il match tra Atletico Uri e Tempio valido per le semifinali di Coppa Italia di Eccellenza. Bella sfida quella andata in scena al Ninetto Martinez. Match a viso aperto, con le compagini che hanno provato più volte la via del gol ma con poca mira e fortuna nella battuta a rete.

L’1-0 è un pezzo di bravura del numero 11 giallorosso che si mette in proprio, accelera e insacca con un diagonale che non lascia scampo a Inzaina. Quattro minuti prima il portiere gallurese era stato attento e, pur con qualche difficoltà, aveva salvato la propria porta in due tempi su bella iniziativa di Federico Piga. Il risultato lascia comunque aperto il discorso-qualificazione, che si deciderà nel match di ritorno a Tempio.

