All’orto-giardino domani il focus sul verde urbano 

Verde urbano: sarà questo il tema del prossimo incontro del festival letterario Mondo Eco, organizzato dalla compagnia teatrale Il Crogiuolo a Quartucciu.

L’appuntamento è per domani (domenica) alle ore 18 nell'orto giardino Mariposa de Cardu (ingresso da via Mameli). Il dibattito prenderà spunto dal libro “Ci vuole un albero per salvare la città”, di Francis Hallé, uno dei più importanti botanici francesi ed esperto di foreste primarie. Si dialogherà con Antonino Pirellas e Francesco Picciau, due artisti impegnati nella tutela della natura e del paesaggio.

«L'arte può sensibilizzare l'opinione pubblica sulle conseguenze del cambiamento climatico e della cementificazione, unendo il messaggio ecologista alla bellezza visiva» dichiara Rita Atzeri, presidente de Il Crogiuolo «la politica deve preservare gli alberi il più possibile».

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