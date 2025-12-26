VaiOnline
I rivali.
27 dicembre 2025 alle 00:09

All'Olimpico il Toro avrà più  di 22mila fan 

TORINO. Le vittorie ottenute contro Cremonese e Sassuolo e la possibilità di inseguire il tris hanno scatenato la caccia al biglietto tra i tifosi del Torino. Pur in perenne contestazione con la presidenza di Urbano Cairo, i supporter granata non hanno mai fatto mancare il loro caldo sostegno alla squadra. Per la sfida di oggi con il Cagliari di Pisacane, l’ultima del 2025 allo stadio Olimpico Grande Torino, si annuncia una cornice degna delle grandi occasioni. Ieri sera gli ultimi dati arrivati dal botteghino, annunciavano come superata quota 22mila spettatori per il vecchio “Comunale” che, dopo la ristrutturazione per i Giochi Olimpici Invernali del 2006, ne può ospitare poco più di 28 mila.

La striscia positiva

Contro i rossoblù la squadra di Marco Baroni vuole continuare la risalita in classifica (è 13ª con 20 punti): dopo tre pareggi e altrettante sconfitte, ha infilato due successi e va a caccia di un tris che non gli riesce dal 2019, quando tra febbraio e marzo ci riuscì la truppa guidata da Walter Mazzarri, che batté Atalanta e Chievo in casa e Frosinone in trasferta, prima di essere fermata a Torino dal Bologna.

