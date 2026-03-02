VaiOnline
Radiolina.
03 marzo 2026 alle 00:04

All’Isola delle imprese si parla di export e dazi 

Questo pomeriggio, alle 14.30, su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. Gli ospiti della puntata di oggi saranno Anna Pinna e Marco Nieddu, docenti del Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’università di Cagliari. Si parlerà dell’internazionalizzazione delle imprese sarde, dei dazi americani e degli accordi commerciali con il Sud America e l’India.

