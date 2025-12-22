VaiOnline
Il futuro.
23 dicembre 2025 alle 00:46

Alle viste una possibile penalizzazione 

Olbia. Cambio di proprietà, stipendi e mercato. Il futuro dell’Olbia dipende da tre mosse tanto semplici da descrivere quanto difficili da realizzare.

Senza la staffetta ai vertici del club, in mano ormai al 100 per cento alla società svizzera Swiss Pro, i bianchi, scivolati nei playout al giro di boa del campionato con 19 punti, sono condannati a prolungare (ad andar bene) l’agonia di una stagione delirante, priva della benché minima certezza e con una classifica destinata a peggiorare al di là dei risultati del campo per la penalizzazione che potrebbe arrivare dopo il 31 gennaio per le mensilità non pagate. I tempi sono strettissimi. Lo sanno bene i pretendenti all’acquisizione dell’Olbia come la Swiss Pro, che in caso di mancata cessione perderebbe capra e cavoli. (i. g.)

