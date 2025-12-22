Allarme dei Centri commerciali naturali 

«Sono emerse gravi criticità a seguito del bando regionale pubblicato dall’assessorato regionale al Turismo, Commercio e Artigianato, destinato ai Centri Commerciali Naturali». Lo denuncia il Consorzio regionale dei Centri Commerciali Naturali della Sardegna, che in una nota spiega come «il bando, pubblicato in una fase dell’anno particolarmente complessa per la programmazione delle attività, ha introdotto meccaniche in parte differenti rispetto al passato. A ciò si è aggiunto un numero significativamente più alto di partecipanti. Il risultato finale ha di fatto consentito una distribuzione delle risorse su un numero molto ampio di beneficiari, ma ha penalizzato in modo rilevante quei Centri Commerciali Naturali che avevano già sostenuto importanti investimenti, anticipando risorse proprie per realizzare eventi, attività di animazione e azioni di valorizzazione dei territori». Ad aggravare il quadro, una totale assenza di comunicazioni ufficiali sul tema. Per questo, il Consorzio ribadisce la necessità di un confronto immediato, trasparente e responsabile, affinché si possa evitare un danno strutturale al sistema.

