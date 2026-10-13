Alla ricerca di nuovi talenti. «Ma con valori» 

Tutti insieme a Terralba, e così il Cagliari Calcio ha ritrovato le società affiliate alla Cagliari Football Academy. Presentata ieri una nuova stagione, all’interno del ciclo battezzato nel 2014 e rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni - che nel frattempo è arrivato anche fuori dalla Sardegna, fino a Mazzo di Rho e Lecce - il progetto punta a portare in giro per i campi l’educazione e la crescita personale, a braccetto con il lavoro calcistico.

«Il nostro obiettivo è migliorare costantemente la capacità di individuare e accompagnare i giovani talenti, sostenendo al tempo stesso lo sviluppo delle società che collaborano con noi», ha iniziato Mattia Belfiori, responsabile della Cagliari Football Academy, assistito dal segretario Omar Sanna. A sottolineare l'obiettivo della valorizzazione al di là delle nozioni strettamente di campo: «La formazione va oltre l’aspetto sportivo: vogliamo trasmettere valori come il rispetto, lo spirito di squadra e la responsabilità».

Tra i presenti in rappresentanza del club, Max Canzi: «Siete voi i protagonisti della formazione», il ringraziamento ai gruppi affiliati. «Nelle vostre società nascono i primi insegnamenti e le basi del percorso che, per alcuni, potrà proseguire anche nel Cagliari». E chissà che tra qualche anno, altri giovani ragazzi non possano completare il percorso in rossoblù arrivando fino alla prima squadra: Nicola Grandu e Riyad Idrissi come esempi. Partiti dalle società affiliate dell’Isola e arrivati ai campi della Serie A.

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