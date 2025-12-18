VaiOnline
Giovanili.
19 dicembre 2025 alle 00:33

Alla G. S. Maracalagonis si pensa anche al futsal 

Quando un’idea e un progetto diventano un impegno, è necessario portarli sino in fondo. La G.S. Maracalagonis non solo ha mantenuto la promessa, ma ha anche rilanciato. Claudio Atzori, presidente della società, ai microfoni di Radiolina nella trasmissione “Giovani di Categoria” ha confermato il raggiungimento degli obiettivi principali: «Abbiamo completato l’offerta formativa per i ragazzi aggiungendo la categoria Juniores, che ora fa da ponte tra il settore giovanile e la prima squadra. Non solo: è stato raddoppiato l’impegno nel settore femminile perché oltre alla formazione in Eccellenza c’è quella nuova che partecipa alla Serie C di calcio a 5».

Con la creazione di nuove squadre il numero di atleti è aumentato e si può contare su un centro sportivo punto di riferimento per tutti i ragazzi. Un ruolo importante è rivestito dalla partnership con il Parma Calcio, grazie al quale i tecnici del club hanno intrapreso un percorso di formazione e visitato il centro sportivo gialloblù. Una visita ricambiata dai tecnici emiliani in Sardegna.

Ma non è tutto. «Stiamo organizzando uno stage tecnico formativo, al termine della stagione sportiva ragazzi provenienti da tutta la provincia saranno allenati sotto la supervisione di istruttori, preparatori atletici e osservatori di squadre che militano nei campionati di Serie D, di Eccellenza e di Promozione sardi e del resto d’Italia», aggiunge Atzori, «sarà un’occasione per valorizzare i nostri giovani e trovare qualche talento su cui investire del tempo».

