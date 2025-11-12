Alla fiera del vinile tutti i generi musicali 

La Fiera della Musica sbarca in città: domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 al Fabrik di via Mameli si terrà un’esposizione di vinili, musicassette e cd (oltre diecmila pezzi) grazie all’associazione Il discobolo sardo. L’occasione per tutti gli appassionati di musica di ammirare dal vivo pezzi di storia musicali, di scambiare quattro chiacchiere e di discutere di tutti i generi. «Perché», spiega Marco Ribaudo, uno degli organizzatori, grande appassionato e titolare di un negozio di vinili a Nuoro, «grazie agli altri tre amici espositori provenienti da Oristano, Quartucciu e Cagliari, proponiamo davvero tutti i generi musicali. Dunque metal, cantautorato, jazz, rock, pop, elettronica, dance, musica del passato e quella moderna. Tutti rimarranno soddisfatti della proposta presente in questa Fiera».

Da due anni l’associazione sta programmando appuntamenti in tutta l’Isola per promuovere la musica. E spesso la domenica vengono allestite delle esposizioni proprio per mettere in mostra dischi nuovi, usati e da collezione, come accaduto domenica scorsa a Nuoro con la quinta edizione dell’Exmè vinyl gallery. E come spesso accade si registra il pienone. Anche perché c’è la possibilità di ammirare giradischi e attrezzature musicali del passato.

L’associazione ha ora puntato su Cagliari e ci si aspetta davvero una grande presenza di pubblico per potersi immergere in un’esperienza musicale a 360 gradi grazie all’offerta proposta dagli espositori. Ribaudo insieme a Massimiliano Porta, Bruno Scatena, Salvatore Gioia dunque danno appuntamento a tutti gli appassionati di musica al Fabrik Music Fair.

