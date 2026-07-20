«Alla città serve una terza piscina» 

Una nuova piscina per Nuoro. Sarebbe la terza struttura natatoria della città, dopo quella di via Lazio, chiusa e interessata da interventi di ristrutturazione, e quella di Farcana, finita negli ultimi mesi sotto i riflettori per la vicenda dell’affidamento e della gestione, con le polemica destinate ad proseguire anche nella prossima seduta dell’aula. La notizia dall’ultimo Consiglio comunale, durante il confronto tra il capogruppo del Pd Giovanni Mossa e il consigliere di opposizione Pierluigi Saiu. In aula è emerso che il Comune ha predisposto una scheda progettuale inviata in Regione per partecipare a un bando nazionale sulle strutture sportive promosso dal Consiglio dei ministri, con l’obiettivo di verificare la possibilità di intercettare un cofinanziamento per la realizzazione di un nuovo impianto. Il Comune, non aveva partecipato all’edizione del bando perché non era riuscito a trovare le risorse necessarie per il cofinanziamento richiesto, 330mila euro. La misura prevedeva infatti una quota a carico dell’ente proponente pari al 10 per cento del contributo richiesto: una cifra che, come spiegato dall’assessora Natascia Demurtas e ribadito in Consiglio, l’amministrazione non aveva.

Progetto pronto

La Giunta Fenu guarda ora alla prossima edizione, prevista per il 2027, con un progetto già definito e pronto per essere candidato. «Abbiamo preparato una scheda per capire se c’è la possibilità di accedere a finanziamenti regionali», ha spiegato il capogruppo Pd Mossa. «La piscina di via Lazio in qualche maniera è superata: ci abbiamo investito risorse per rimetterla in esercizio, ma serve ragionare su una struttura diversa. Farcana invece è una piscina turistica». Lo stesso Mossa ha spiegato che il cofinanziamento regionale non era possibile. La scheda è rimasta a Cagliari alla ricerca di nuove risorse. Servierebbero 3,5 milioni di euro. Non si conosce ancora l’area dove potrebbe nascere: la Demurtas contattata ieri per maggiori dettagli, non ha risposto.

Farcana e Zanzarella

Intanto il caso Farcana è destinato a tornare al centro del dibattito politico. La vicenda, finita sotto la lente di ingrandimento dell’opposizione, dovrebbe approdare nuovamente in Consiglio, probabilmente già giovedì, con l’interrogazione presentata da SiAmo Nuoro. Sono 28 le domande che il gruppo ha predisposto su lavori, presenti e futuri, spese, e iter seguito. Proprio l’iter dell’affidamento, secondo alcune ricostruzioni, potrebbe aver avuto un peso nelle settimane che hanno preceduto le dimissioni del segretario Vincenzo Zanzarella. Collegamento mai confermato ufficialmente, ma indicato da alcuni ambienti come uno degli elementi che avrebbero contribuito a creare tensione. La motivazione ufficiale delle dimissioni è legata al carico di lavoro: il segretario ha spiegato nella lettera di addio di non riuscire più a sostenere gli impegni derivanti dall’incarico che ricopre anche in altri Comuni e in Provincia.

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