Alghero, ora è quasi fatta 

Alghero 1

Ghilarza 0

Alghero (4-3-3) : Carta, Alessandro Pinna, Daga (38’ st Fadda), Baraye, Paolo Pinna, Mereu (27’ st Chessa), Carboni (27’ st Roccuzzo), Marras (27’ st Marcangeli), Mula, Virdis, Barboza. In panchina Piga, Nieddu, Milia, Martinelli, Cossu. Allenatore Mauro Giorico.

Ghilarza (4-4-2) : Volpicelli, Ruggeri, Doumbia, Roberto Oppo, Ambari (41’ st Vorticoso), Gosamo (30' st Manca), Fernandez (31’ st Mari), Stefano Oppo, Nieddu (31’ st Oldani), Rubattu (21’ st Melis), Libonatti. In panchina Fadda, Matzuzi, Deledda, Mari. Allenatore Alessandro Masotti.

Arbitro : Marco Mugoni di Nuoro.

Rete : pt 7’ Barboza.



Alghero. L’Alghero batte di misura il Ghilarza e prosegue la sua travolgente cavalcata stagionale: la salita in Eccellenza è a soli 5 punti. E a segnare la rete della vittoria non poteva essere che lui, Diego Barboza, ancora una volta decisivo.

Il match

Ma la sfida non è stata semplice con un’avversaria che ci ha provato fino alla fine. Al 5’ il Ghilarza batte tre corner consecutivi senza allertare Carta. Dopo 2’ arriva la rete decisiva: Carboni arriva sul fondo e dalla sinistra mette al centro per l’accorrente Barboza che insacca. Al 15’ Paolo Pinna dalla destra della tre quarti fa partire una traversone, Mula colpisce di testa, il pallone rimbalza sulla parte alta della traversa e finisce tra le braccia di Volpicelli. Al 21’ angolo di capitan Mereu dalla destra e Barboza, appostato sul secondo palo, manda di testa di poco a lato. Al 37’ Mereu innesca d’esterno Barboza ma l’incornata è debole e centrale.

Secondo tempo

Nella ripresa al 59’ Paolo Pinna calcia sul primo palo, il portiere respinge. Al 63’ coast-to-coast di Marras, la difesa ospite che si salva in angolo. Al 68’ capitan Oppo apre sulla sinistra per il neoentrato Melis che da posizione decentrata cerca il primo palo, Carta vola. Polemiche all’81’: su uno spiovente Carta esce alto coi pugni ed entra in collisione con Doumbia. Per l’arbitro è rigore. Tra le proteste l’assistente richiama il direttore di gara e arriva il cambio della decisione: punizione per l’Alghero. Cambia il colore delle proteste, non il risultato.



